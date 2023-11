Đâm xe vào 1 phụ nữ, gã trai đánh CSGT rồi làm hành động cuối cùng gây bất ngờ

Ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hậu (SN 1990, trú xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 25 phút ngày 19/10, tại Km141+630 Quốc lộ 2 đường Tuyên Quang đi Hà Giang, thuộc địa phận thôn 8, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, Tổ công tác xử lý tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 22B1-059.29 do Nguyễn Văn Hậu điều khiển đã va chạm với xe mô tô Honda Lead do chị Phạm Thị L., (SN 1988, trú xã Kim Phú, TP Tuyên Quang) điều khiển, hậu quả xe mô tô của chị L. bị hư hỏng nhẹ, chị L. bị thương nhẹ.

Tuy nhiên, sau khi được giải thích quyền và nghĩa vụ, Nguyễn Văn Hậu không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn, mà còn sử dụng mũ bảo hiểm ném xuống đường, sử dụng lời nói thô tục, chửi, thách thức và tấn công 1 CSGT và không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng.

Đối tượng Nguyễn Văn Hậu tại cơ quan Công an (Ảnh: Bộ CA)

Bất ngờ sau đó, Nguyễn Văn Hậu lại hô hoán, vu là bị CSGT đánh, gây thương tích nhằm đe dọa để gây áp lực cho lực lượng chức năng. Sau đó Hậu đã nằm ra đường, không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn. Lực lượng chức năng đã khống chế đối tượng Hậu đưa về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Hậu đã khai nhận toàn bộ hành vi chống người thi hành công vụ của mình; đồng thời khai nhận mục đích thực hiện các hành vi trên nhằm gây cản trở việc thi hành công vụ, làm lực lượng CSGT không thực hiện được việc kiểm tra nồng độ cồn đối với Hậu và không xử lý vụ tai nạn giao thông trên do Nguyễn Văn Hậu đã sử dụng rượu bia trước khi tham gia giao thông. Sau khi kiểm tra nồng độ cồn, công an đã xác định Hậu có nồng độ cồn là 0,858mg/lít khí thở.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Sơn hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 1/11, Công an huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Phạm Quang Ngôi (SN 1998, trú tại xóm Suối Bén, xã Yên Ninh, Phú Lương) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 30/10, Ngôi điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 20H-007.xx đến khu vực thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương thì Tổ công tác của Phòng CSGT yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, lái xe Ngôi không chấp hành, bất ngờ tăng ga bỏ chạy.

Công an đọc Quyết định khởi tố đối tượng Phạm Quang Ngôi (Ảnh: BCA)

Ngay lập tức, Tổ công tác đã huy động lực lượng, phương tiện nghiệp vụ truy đuổi, khi đến khu vực đường tròn Tân Long thuộc địa bàn thành phố Thái Nguyên thì lái xe Ngôi bị lực lượng Cảnh sát giao thông áp sát, dừng phương tiện.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định lái xe Phạm Quang Ngôi vi phạm ở mức 0,311mg/lít khí thở.