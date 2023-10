Bị yêu cầu dừng xe, thanh niên bỏ chạy rồi cố tình quay lại đánh võng, khiêu khích CSGT

Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết đã ra Lệnh “Bắt người trong trường hợp khẩn cấp” đối với Sa Việt Hoàng (sinh năm 2000, trú tại xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cơ quan Công an, vào hồi 22h04’ ngày 25/10, Tổ Cảnh sát giao thông Công an huyện Mộc Châu làm nhiệm vụ trên tuyến đường QL 6 từ Km 191 - Km 194 thuộc địa phận thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu; phát hiện có một nhóm thanh niên tụ tập điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, trên đường, trong đó có 01 nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 26P1-127.89 có hành vi khiêu khích, thách thức, chửi bới, lăng mạ Tổ công tác.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện, tuy nhiên đối tượng không chấp hành, tăng ga bỏ chạy, còn tiếp tục quay lại nhiều lần để khiêu khích, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng, nguy hiểm cho Tổ công tác và người tham gia giao thông. Nhận thấy hành vi trên của đối tượng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, Tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện cử lực lượng phối hợp ngăn chặn, bắt giữ. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Công an huyện đã bắt giữ thành công đối tượng và 04 thanh niên khác, cùng 03 phương tiện mô tô về trụ sở làm việc.

Đối tượng Sa Việt Hoàng tại cơ quan Công an (Ảnh: Bộ Công an)

Tại cơ quan Công an, xác định đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng là Sa Việt Hoàng, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 26P1-12789 trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/l khí thở (kết quả: 0,909 mg/l); không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô; lạng lách, đánh võng trên đường bộ trong đô thị; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông (đối tượng có thêm hành vi thách thức, cản trở, chửi bới, lăng mạ lực lượng Cảnh sát giao thông); cùng 04 thanh niên khác (sinh năm 2006 – 2008, cùng trú tại xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu).



Đến ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu ra lệnh “Bắt người trong trường hợp khẩn cấp” đối với Sa Việt Hoàng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; đồng thời củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố đối tượng.