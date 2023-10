Bị 113 dừng xe, thanh niên gọi nhóm côn đồ đến đánh hội đồng 3 công an

Ngày 22/10 Bộ công an thông tin về việc cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã tạm giữ hình sự 03 đối tượng "côn đồ" về hành vi chống người thi hành công vụ và đang truy tìm 01 đối tượng bỏ trốn.

Cụ thể trước đó, vào 21h 45 ngày 21/10, Tổ công tác gồm 07 đồng chí cán bộ Đội Cảnh sát 113 và Đội Cảnh sát trật tự thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lai Châu làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn phường Đông Phong, thành phố Lai Châu.

Khi đến ngã tư đường 30/4 giao nhau với đường Nguyễn Khuyến phát hiện một nam thanh niên vừa điều khiển xe mô tô vừa nghe điện thoại. Tổ công tác tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra, qua kiểm tra xác định người này tên là: Giàng A Hảng (sinh 1992, thường trú tại xã Tả Lèng, huyện Tam Đường).

03 đối tượng Giàng A Hảng, Giàng A Sinh, Giàng A Dơ (Ảnh: Bộ Công an)

Quá trình làm việc, đối tượng Giàng A Hảng không chấp hành và có thái độ chống đối, sau đó Hảng gọi điện cho một số đối tượng khác đến gây áp lực với Tổ công tác. Tổ công tác đã tuyên truyền pháp luật và kiên quyết lập biên bản xử lý đối tượng. Trong lúc Tổ công tác đang lập biên bản thì đối tượng Hảng cùng đồng bọn đã giở thói côn đồ, manh động hành hung dẫn đến hậu quả làm 03 đồng chí cán bộ của Tổ công tác bị thương. Tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Đông Phong khống chế được 03 đối tượng đưa về Công an phường Đông Phong phục vụ công tác điều tra.



Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lai Châu đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 02 đối tượng Giàng A Hảng (sinh năm 1992), Giàng A Dơ (sinh năm 1993), cùng trú tại Bản Lùng Than, xã Tả Lèng; ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giàng A Sinh (sinh năm 1987), trú tại bản Lùng Than, xã Tả Lèng cùng về hành vi chống người thi hành công vụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương phối hợp xác minh, truy tìm đối tượng bỏ trốn để điều tra xử lý. Đồng thời kêu gọi các đối tượng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.