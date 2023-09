Tài xế CRV say xỉn, đấm vào ngực CSGT, giật giấy tờ khi bị lập biên bản

Ngày 29/9, Cục CSGT thông tin, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Dương mới đây đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Chống người thi hành công vụ” đối với bị can Trần Mạnh Hùng là tài xế điều khiển xe ô tô 34A-668.51 do trước đó đã vi phạm nồng độ cồn kịch khung (mức 0,698 mg/L khí thở), chống đối giật lại giấy tờ, dùng tay đấm vào CSGT…

Theo đó, thực hiện kế hoạch về việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, vào khoảng 21h40′ ngày 14/9, Tổ công tác của Cục CSGT, Bộ Công an do đồng chí Thượng tá Tô Quang Minh, Trưởng phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ trực tiếp chỉ đạo kết hợp với Đội CSGT-TT, Công an TP Hải Dương tiến hành làm nhiệm vụ tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Bộ Công an khẳng định không có vùng cấm trong kiểm soát nồng độ cồn (Ảnh minh họa: Cục CSGT)

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1977, trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Honda CRV, màu trắng, biển số 34A-668.51 vi phạm với lỗi: “Điều khiển phương tiện trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn”. Với mức độ cồn đo được là 0,698 mg/L khí thở.

Khi đồng chí Đào Ngọc Quân, cán bộ Cục CSGT, thành viên tổ công tác đang quản lý giấy tờ liên quan của tài xế Hùng để lập hồ sơ xử lý vi phạm thì tài xế Hùng đã dùng tay giật số giấy tờ trên rồi bỏ đi. Sau đó, Hùng dùng tay trái đẩy, tay phải đấm 01 phát vào ngực đồng chí Quân, mục đích cản trở đồng chí Quân lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với Trần Mạnh Hùng.

Sau khi vụ việc xảy ra, tổ công tác đã củng cố hồ sơ, tài liệu và phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương để tiến hành các biện pháp điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 28/9, căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng về tội “Chống người thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

“ Quá trình kiểm tra nồng độ cồn nhiều tài xế do có hơi men đã không làm chủ được hành vi, có thái độ, lời nói thậm chí là hành động không chuẩn mực đối với CSGT. Đối với những trường hợp như vậy lực lượng CSGT sẽ củng cố hồ sơ và phối hợp với Cơ quan CSĐT để xử lý hình sự đối với các đối tượng như vậy, điển hình như vụ việc cán bộ ngân hàng ở Bắc Ninh và bây giờ là vụ việc tại Hải Dương ” đại diện Cục CSGT thông tin.