Đàm Vĩnh Hưng thông báo khẩn

Mới đây, thông qua trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã cảnh báo người hâm mộ về việc xuất hiện một kênh TikTok giả mạo tên tuổi của anh. Theo Mr. Đàm, kênh này đang cố tình mượn danh nghĩa anh để tiếp cận fan và có dấu hiệu lừa đảo tài chính.

“Đây là 1 kênh TikTok giả mạo trang của Hưng nhé mọi người hãy cảnh giác và báo cáo! Nghe nói là đã có dấu hiệu lừa vài fan rồi! Hưng chỉ có 1 kênh TikTok duy nhất là Đàm Vĩnh Hưng soái ca thôi nha! Hưng không muốn fan của mình bị gạt gẫm vì kẻ giả mạo sẽ cố tình kêu gọi TikTok hay vay mượn tiền bạc”, Đàm Vĩnh Hưng viết.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết đây là 2 kênh TikTok giả mạo anh

Hiện tại, kênh TikTok chính thức và duy nhất của Đàm Vĩnh Hưng là “Đàm Vĩnh Hưng soái ca”, đã được xác minh. Nam ca sĩ khuyến nghị khán giả tuyệt đối không chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ tài khoản nào khác. Nếu phát hiện trang giả mạo, người dùng cần lập tức báo cáo với TikTok để ngăn chặn kịp thời.

Theo Mr. Đàm, đây là kênh Tiktok chính thức duy nhất của anh

Thời gian qua, tình trạng giả mạo tài khoản nghệ sĩ trên mạng xã hội diễn ra thường xuyên, gây thiệt hại không nhỏ cho người hâm mộ. Các đối tượng thường dùng thủ đoạn tạo tài khoản có tên, ảnh đại diện và nội dung giống hệt để tạo lòng tin, sau đó mời chào “mua thẻ fan”, “ủng hộ nghệ sĩ” hoặc thậm chí trực tiếp vay mượn tiền. Đáng nói, một số trường hợp đã nhẹ dạ chuyển khoản và trở thành nạn nhân của chiêu lừa này.

Đàm Vĩnh Hưng mong khán giả cảnh giác tránh bị mắc lừa

Không chỉ riêng Đàm Vĩnh Hưng, nhiều nghệ sĩ Việt khác như Lan Phương, Hồng Đào, MC Lại Văn Sâm... cũng từng lên tiếng vì bị giả mạo Facebook, TikTok hay Zalo để lừa đảo. Chính vì vậy, động thái cảnh báo kịp thời của “ông hoàng nhạc Việt” được cho là cần thiết để giúp cộng đồng fan nâng cao cảnh giác.