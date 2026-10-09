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Đàm Vĩnh Hưng nói về mối quan hệ với Hoài Lâm: “Lần gặp lại như quen lần thứ 2. Thật xót xa!”

PV
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"Rất nhiều những đồn đoán, tô vẽ hồn nhiên trên mạng", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng có những chia sẻ đầy xúc động về lần hội ngộ Hoài Lâm sau nhiều năm. Anh viết: “Lần gặp lại như quen lần thứ 2. Thật... xót xa! Sau 10 năm... Như chưa từng có cuộc chia ly!”.

Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng vế mối thâm tình với Hoài Lâm

Đáng chú ý, Đàm Vĩnh Hưng nhắc đến những câu chuyện từng được bàn luận trên mạng xã hội, nhưng cho rằng chỉ hai thầy trò mới hiểu rõ tình cảm thực sự dành cho nhau. "Rất nhiều những đồn đoán, tô vẽ hồn nhiên trên mạng... Nhưng thầy trò chúng ta là 2 người hiểu rõ nhất sự yêu thương và lòng trân trọng luôn ngự trị trong mối thâm tình định mệnh này con nhỉ!", nam ca sĩ viết.

Cuộc hội ngộ càng trở nên ý nghĩa khi chỉ vài ngày trước, Đàm Vĩnh Hưng đã từ TP.HCM về Vĩnh Long dự đám cưới Hoài Lâm. Tại tiệc cưới, anh biểu diễn 6 ca khúc để chúc phúc học trò. Hoài Lâm vui mừng khi gặp lại người anh, người thầy thân thiết. Mối quan hệ giữa hai người đã kéo dài khoảng 17 năm, trải qua nhiều biến động trong nghề nghiệp lẫn cuộc sống.

Đàm Vĩnh Hưng về Vĩnh Long chúc mừng đám cưới của Hoài Lâm

Hoài Lâm quen biết Đàm Vĩnh Hưng từ khi mới 14 tuổi. Khi đó, Hoài Linh nhận Hoài Lâm làm con nuôi và gửi anh sang công ty của Đàm Vĩnh Hưng để học hát. Từ đây, Đàm Vĩnh Hưng trở thành người trực tiếp dìu dắt nam ca sĩ trẻ.

Đàm Vĩnh Hưng từng nhiều lần bày tỏ sự yêu thương và tiếc nuối dành cho Hoài Lâm. Năm 2021, anh gọi học trò là “đứa con yêu dấu”, mong Hoài Lâm bình an và tin rằng nếu có duyên với sân khấu, dù đi đâu anh vẫn có thể trở thành ngôi sao.

Năm 2022, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục nhận xét Hoài Lâm là người “thanh sắc vẹn toàn”, tài năng nổi bật và cho biết anh vẫn luôn thương nhớ, chờ học trò trở lại.

Cả hai sẽ cùng hát trong đêm nhạc vào ngày 18/10

Về phía Hoài Lâm, anh cũng dành cho người thầy năm xưa sự trân trọng đặc biệt. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ viết: "10 năm chờ một cuộc hẹn với sư phụ, có những niềm riêng... sẽ được nói hết trong đêm nhạc 18/10 tại phòng trà Không Tên. Một show diễn thật ý nghĩa với Hoài Lâm”".

Sau những năm tháng xa cách, cuộc hội ngộ của Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Lâm vì thế không đơn thuần là một lần đứng chung sân khấu. Đó còn là dịp để hai thầy trò nhìn lại một chặng đường nhiều vui buồn, khi tình cảm từng trải qua khoảng cách nhưng dường như chưa bao giờ thực sự mất đi.

NSƯT Chí Trung chuyển khỏi căn nhà số 1 Tràng Tiền

Tags

Đàm Vĩnh Hưng

Hoài Lâm

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