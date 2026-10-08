NSƯT Chí Trung chuyển khỏi căn nhà số 1 Tràng Tiền

NSƯT Chí Trung thanh lý đồ cũ, chuẩn bị chuyển nhà sau gần 50 năm gắn bó với căn hộ tập thể tại số 1 Tràng Tiền, Hà Nội.

Ngày 7/10, NSƯT Chí Trung thông báo chuẩn bị chuyển nhà. Nam nghệ sĩ thanh lý một số món đồ nội thất đã gắn bó trong nhiều năm, trong đó có chiếc sập bằng gỗ gụ và tủ họa tiết hoa lan tây do chính ông lên ý tưởng, vẽ thiết kế.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, NSƯT Chí Trung cho biết ông chưa có kế hoạch hay dự định cụ thể về việc chuyển nhà. Căn hộ của nam nghệ sĩ nằm trong khu tập thể cũ của Nhà hát Kịch Việt Nam tại số 1 Tràng Tiền.

Lối vào căn hộ ở số 1 Tràng Tiền được nghệ sĩ Chí Trung ví như hầm mộ. Ảnh: Trọng Tài.

Nghệ sĩ Chí Trung mô tả đường vào khu tập thể như hầm mộ, có những đoạn nhỏ đến mức chỉ đủ chiếc xe máy đi qua.

"Mẹ tôi ở đây từ năm 1967, còn tôi sống từ năm 1978, cũng hơn 45 năm rồi. Mọi người cứ nói nghệ sĩ sống phông bạt, sống ảo, không phải đâu. Có những nghệ sĩ không giàu, thậm chí hơi nghèo và tôi là một trong những nghệ sĩ như vậy", Chí Trung chia sẻ.

Theo nghệ sĩ Chí Trung, căn hộ ban đầu chỉ rộng khoảng 7 m2. Ông đã mua thêm ba căn bên cạnh, nâng tổng diện tích lên 33 m2 rồi từng bước cải tạo thành căn nhà 4 tầng một tum.

Sau nhiều thập kỷ, công trình đã xuống cấp. Chí Trung từng muốn lắp thang máy để việc đi lại thuận tiện hơn do chân bị đau nhưng chưa được cấp phép sửa chữa.

Bên trong căn hộ hơn 30 m2 của nghệ sĩ Chí Trung. Ảnh: Trọng Tài.

Tháng 2, khi đón phóng viên đến thăm nhà, NSƯT Chí Trung chia sẻ về cuộc sống sau khi nghỉ hưu. Ông nói mình cảm thấy hạnh phúc vì lần đầu tiên sau nhiều năm, một ngày hoàn toàn thuộc về bản thân.

"Tôi nói thật, được nghỉ hưu là tôi sung sướng lắm. Sau mấy chục năm chạy đua với sân khấu, truyền hình, với trách nhiệm gia đình, lần đầu tiên tôi có cảm giác một ngày là của mình. Từ 6h sáng đến 12h đêm, tôi thuộc về tôi", nam nghệ sĩ nói.

Ông dành thời gian đi bơi, đọc sách, nuôi chim, chơi với cún cưng và đi du lịch. Sau nhiều năm dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp và gia đình, Chí Trung cho rằng mình bỏ quên bản thân.

"Tôi có hai điều dang dở: một cuộc hôn nhân không trọn vẹn và danh hiệu trong sự nghiệp. Tôi thua kém bạn bè, thậm chí cả học trò của mình nhưng nói thật, ở thời điểm này, điều đó không còn quan trọng", ông chia sẻ.

NSƯT Chí Trung sinh năm 1961, là con trai của nghệ sĩ Quý Dương và nghệ sĩ violoncelle Phùng Thúy Lan. Ông có nhiều dấu ấn trên sân khấu chính kịch với các vai như Romeo trong Romeo và Juliet, Đôn Sứt trong Lời thề thứ 9, Tạ Quay trong Trò đời.



Nam nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu mến qua vai Táo Giao thông trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân. Ông tham gia nhiều bộ phim như Tết này ai đến xông nhà, Thái sư Trần Thủ Độ, Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi, Thông gia ngõ hẹp, Độc đạo...