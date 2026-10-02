Đàm Thu Trang đáp trả

Trong bài đăng, Đàm Thu Trang đồng thời phủ nhận việc cho con thường xuyên xem tivi.

Sau thời gian rời showbiz lui về chăm sóc con, Đàm Thu Trang vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình trên mạng xã hội. Những hình ảnh của các nhóc tỳ luôn nhận được sự quan tâm từ netizen.

Mới đây, dưới một bài đăng có sự xuất hiện của con Sutin, Đàm Thu Trang nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng dành cho nhóc tỳ. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận tích cực, một tài khoản lại nhận xét rằng em bé có đôi mắt "to mắt nhỏ", đồng thời cho rằng điều này có thể liên quan đến việc xem tivi nhiều.

Cụ thể, netizen này bình luận: "Em đáng yêu quá, có điều mắt to mắt nhỏ rồi đấy, giống con của em lúc nhỏ coi tivi nhiều. Sau phải cai nghiện con trông mới trở lại bình thường". Trước lời nhận xét trên, Đàm Thu Trang nhanh chóng để lại phản hồi. Cô nói: "Thôi em ơi. Đừng đổ tivi, tội nó, chị cũng ko cho con chị coi tivi quá nhiều".

Không dừng lại ở đó, bà xã Cường Đô La giải thích thêm rằng sự khác biệt về kích thước hai bên mắt là điều khá bình thường ở mỗi người: "Con người ai cũng mắt to mắt nhỏ cả, chỉ là nhìn hay ít thôi, tay còn có tay to tay nhỏ huống chi tới mắt". Cô đồng thời phủ nhận việc con thường xuyên xem tivi và cho rằng không nên vội quy kết nguyên nhân từ thói quen này.

Đàm Thu Trang lên tiếng bênh vực khi con trai bị nhận xét mắt to mắt nhỏ vì xem tivi nhiều. Ảnh: Chụp màn hình

Bà xã Cường Đô La giải thích rằng sự khác biệt về kích thước 2 bên mắt là điều khá bình thường ở mỗi người. Ảnh: FBNV

Trong việc nuôi dạy con, Đàm Thu Trang từng chia sẻ về sự khác biệt trong vai trò của hai vợ chồng. Theo cô, Cường Đô La thường dành thời gian chơi cùng các con, tạo không khí thoải mái, trong khi cô chú trọng hơn đến việc đặt ra những nguyên tắc và giới hạn. Đàm Thu Trang cho rằng cách tiếp cận khác nhau giúp hai vợ chồng bổ trợ cho nhau trong quá trình đồng hành cùng các con.

Cô cũng đặc biệt quan tâm đến việc các con được đối xử công bằng. Trước khi Sutin chào đời, Đàm Thu Trang từng chủ động trò chuyện với Suchin để giúp con chuẩn bị tâm lý khi trở thành chị. Cô cho biết không muốn người lớn tạo áp lực cho con bằng những câu như "có em rồi thì phải nhường", đồng thời hạn chế việc so sánh các con với nhau.

Mối quan hệ giữa Đàm Thu Trang và Subeo cũng nhiều lần nhận được sự quan tâm. Cô thường xuất hiện cùng Subeo trong các hoạt động gia đình, những chuyến đi chơi và những khoảnh khắc đời thường. Hình ảnh gia đình có sự xuất hiện của cả Subeo, Suchin và Sutin cũng thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội, cho thấy các thành viên duy trì sự gắn kết trong cuộc sống gia đình.

Đàm Thu Trang từng chia sẻ cách tiếp cận khác nhau giúp 2 vợ chồng hỗ trợ trong quá trình đồng hành cùng các con. Ảnh: FBNV

Đàm Thu Trang và doanh nhân Cường Đô La công khai mối quan hệ từ năm 2017. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai tổ chức lễ ăn hỏi tại Lạng Sơn vào tháng 1/2019 và kết hôn tại TP.HCM vào tháng 7 cùng năm.

Trong đám cưới, Subeo - con trai riêng của Cường Đô La cũng có mặt và đồng hành cùng bố và Đàm Thu Trang. Từ trước đó, cô từng chia sẻ mối quan hệ gần gũi với Subeo, thường cùng gia đình đi du lịch và tham gia các hoạt động chung.

Sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang dần rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung chăm sóc gia đình và đồng hành cùng chồng trong công việc kinh doanh. Hai vợ chồng lần lượt đón con gái Suchin vào tháng 8/2020 và con trai Sutin vào tháng 5/2023. Cùng với Subeo, gia đình Cường Đô La hiện có ba người con.