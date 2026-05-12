Đâm thợ cắt tóc vì cắt tóc xấu

Vụ tấn công được ghi nhận xảy ra tại tiệm làm tóc Casa Ferrare ở Barra Funda, khu vực phía tây São Paulo Brazil), vào ngày 5 tháng 5. Nghi phạm được xác định là Lais Gabriela Barbosa da Cunha (27 tuổi).

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy Lais Gabriela Barbosa da Cunha, đứng cạnh thợ làm tóc Eduardo Ferrari (29 tuổi) khi anh đang làm tóc cho một khách hàng khác. Ngay sau đó, Lais bất ngờ thò tay vào túi, rút ra một con dao và đâm vào lưng Eduardo. Eduardo nhanh chóng nhảy bổ về phía trước vì đau đớn, trong khi nhân viên và bảo vệ kịp thời lao vào giữ Lais trước khi cô kịp ra đòn lần nữa.

Hình ảnh trích xuất từ camera sau đó cho thấy Lais bị hai người đàn ông giữ bên ngoài cửa hàng trong khi Eduardo đứng gần đó, vẫn còn rất hoảng sợ.

Lais (ở giữa) bị bắt giữ và con dao đã bị thu giữ

Cảnh sát đã đến tiệm làm tóc và nói chuyện với những người liên quan trước khi bắt giữ Lais. Truyền thông địa phương đưa tin nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc Lais đã làm tóc tại salon vào ngày 7 tháng 4, bao gồm nhuộm highlight và tạo kiểu. Các nhân chứng nói với cảnh sát rằng ban đầu cô rời salon với vẻ hài lòng và thậm chí còn đăng lời khen ngợi về mái tóc lên mạng.

Nhưng vài ngày sau, Lais bắt đầu phàn nàn về mái tóc của mình, đòi lại tiền và gửi những tin nhắn đe dọa đến tài khoản mạng xã hội của salon, theo báo cáo của cảnh sát. Một nhân viên của tiệm đã báo cáo với cảnh sát rằng Lais nói muốn "đốt cháy" người thợ làm tóc.

Eduardo không bị thương nặng nhưng "hoảng sợ"

Theo lời khai của Lais, cô cho rằng Eduardo đã dùng kéo cắt ngắn phần tóc mái của mình, khiến cô trông giống như một nhân vật hoạt hình, đồng thời tóc cô bị gãy do sử dụng hóa chất. Nhân viên salon đã phủ nhận tuyên bố này.

Theo Sở An ninh Công cộng São Paulo, Lais thừa nhận đã đâm Eduardo sau khi tranh cãi về việc hoàn tiền Eduardo bị thương nhẹ và sau khi khám nghiệm pháp y, con dao gây án đã bị cảnh sát thu giữ.

Đại diện tiệm làm tóc cho biết Eduardo rất hoảng sợ nhưng sức khỏe vẫn tốt và không gặp nguy hiểm.

Tuy nhiên, nhóm của Eduardo cho biết họ không đồng ý rằng vụ việc nên được xử lý như một vụ gây thương tích thay vì cố ý giết người

Đại diện tiệm làm tóc nói: “Chúng tôi không thể bình thường hóa hoặc im lặng trước những tình huống như thế này. Cố ý giết người là một tội cực kỳ nghiêm trọng và phải bị trừng phạt.”

Tiệm làm tóc đã tạm ngừng nhận đặt lịch hẹn sau vụ tấn công. Hiện vụ việc đã được chuyển đến Tòa án Hình sự Đặc biệt và vẫn đang được điều tra.

Theo Metro