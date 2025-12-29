Đàm phán hòa bình tăng tốc: Tổng thống Mỹ gặp Tổng thống Ukraine, điện đàm với Tổng thống Nga

Hai nhà lãnh đạo đã phát biểu tại một cuộc họp báo chung vào chiều muộn 28/12 (theo giờ Mỹ), sau cuộc hội đàm tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Trump ở Florida.

Tổng thống Zelensky cho biết, hai bên đã đạt được thỏa thuận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Trump tỏ ra thận trọng hơn, nói rằng hai bên đã đạt được 95% tiến trình hướng tới một thỏa thuận như vậy, và ông hy vọng các nước châu Âu sẽ "đảm nhận phần lớn" nỗ lực đó với sự hỗ trợ của Mỹ.

Theo ông Trump, câu hỏi liệu các cuộc đàm phán có thành công hay không sẽ được trả lời rõ ràng "trong vài tuần tới”.

Cả ông Trump và ông Zelensky đều thừa nhận, rằng tương lai của Donbass vẫn chưa được xác định. "Vấn đề này chưa được giải quyết, nhưng đang tiến gần hơn rất nhiều. Đó là một vấn đề rất khó khăn”, ông Trump nói.

Trước chuyến thăm Mar-a-Lago, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã có cuộc điện đàm chi tiết với Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Tổng thống Trump nói rằng sẽ cùng Tổng thống Zelensky điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu trong cuộc gặp ở Florida. Thông tin chi tiết về cuộc điện đàm này chưa được tiết lộ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Mar-a-Lago. (Ảnh: Reuters)

Điện đàm với Tổng thống Nga

Ngay trước khi Tổng thống Zelensky và phái đoàn đến dự cuộc đàm phán ở Florida, Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm được ông Trump mô tả là "hiệu quả" và Điện Kremlin mô tả là "thân thiện".

Cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ 15 phút. Trong đó, hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự quan tâm chung đến việc đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc xung đột Ukraine.

Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin - ông Yuri Ushakov - cho biết, Tổng thống Putin đã nói với Tổng thống Trump rằng thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày do Liên minh châu Âu và Ukraine đề xuất “sẽ chỉ kéo dài xung đột và có nguy cơ tái diễn các hành động thù địch”. Ông Ushakov cũng nói rằng Ukraine cần đưa ra quyết định về Donbass "mà không chậm trễ thêm nữa".

Về phần mình, Chính phủ Nga đã đồng ý thành lập các nhóm làm việc để giải quyết xung đột, tập trung vào các vấn đề kinh tế và an ninh.

Tổng thống Mỹ cho biết, ông sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Putin một lần nữa sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky.

Ông Zelensky đến Mar-a-Lago khi các cuộc không kích của Nga đang gây áp lực lên Kiev. Ngày 27/12, Nga đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự ở thủ đô và các khu vực khác của Ukraine bằng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái, làm mất điện và hệ thống sưởi ở một số khu vực của Kiev.

Ông Zelensky mô tả các cuộc tấn công cuối tuần là phản ứng của Nga đối với các nỗ lực hòa bình do Mỹ làm trung gian. Nhưng Tổng thống Trump hôm 28/12 cho biết, ông tin rằng ông Putin và ông Zelensky nghiêm túc về hòa bình.

Đầu tuần này, ông Zelensky cũng tiết lộ đề xuất hòa bình 20 điểm mới của mình, mà ông tuyên bố đã được thảo luận với các quan chức Mỹ. Mátxcơva bác bỏ đề xuất này, cho rằng nó hoàn toàn khác với kế hoạch mà Nga và Mỹ đã thảo luận.

Ngày 27/12, trong cuộc gặp với các tướng lĩnh cấp cao, Tổng thống Putin cho biết một số “người thông minh” ở phương Tây đang đề nghị Kiev những điều khoản “khá tốt”, bao gồm “các đảm bảo an ninh khung vững chắc”, một kế hoạch phục hồi kinh tế và lộ trình khôi phục quan hệ với Nga. Tuy nhiên, ông nói rằng Kiev dường như vẫn chưa muốn tìm lối ra hòa bình cho cuộc xung đột, bất chấp các điều khoản thuận lợi.

Nếu chính quyền Ukraine từ bỏ giải pháp hòa bình, Nga sẽ đạt được mục tiêu của mình trên chiến trường, ông Putin cảnh báo.