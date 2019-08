Lúc 21h30 tối ngày 6/8 (giờ địa phương), một loạt tiếng nổ lớn đã khiến đám đông ở Quảng trường Thời đại sợ hãi cực độ vì tưởng là tiếng súng.



Ngay lập tức, họ thi nhau chạy trối chết về phía đường 47 Tây và đại lộ số 7. Trận hỗn loạn này đã khiến một người dân bị thương, trẻ em lạc mất bố mẹ. Mọi người la hét và ngã đè lên nhau.

Đám đông hoảng sợ chạy tứ tán.

Cảnh sát khu vực Midtown North Precinct phải đính chính ngay thông tin để trấn an người dân: "Không hề có vụ xả súng nào ở Quảng trường Thời đại.

Đó chỉ là tiếng pô xe máy. Chúng tôi đã nhận được nhiều cuộc gọi báo án qua đường dây nóng 911, nhưng mọi người đừng hoảng loạn. Quảng trường Thời đại rất an toàn!"

Bài đính chính của cảnh sát.

Một số nhân chứng có mặt trong vụ hiểu lầm tai hại trên cho hay khi còn chưa kịp ngẫm xem tiếng nổ bất thường đến từ đâu, họ đã nghe ai đó hét lên "kẻ xả súng".

Harlem Evan Dore chia sẻ: "Thật sự nghe y như tiếng súng vậy. Chỉ trong chớp mắt, gần 3000 người ở quảng trường đã chạy trốn mất tăm".

Ace Guzman, nhân viên làm việc tại Quảng trường Thời đại, cho biết: "Mọi người chạy tán loạn khắp nơi, suýt thì bị xe tông hoặc ngã vào những chướng ngại vật trên đường. Họ thậm chí còn chẳng mang giày, trên đất toàn là giày dép thôi".

Du khách Susan Ryan hồi tưởng: "Giày với mũ gì nữa, lúc ấy tôi chỉ biết nếu không lo mà chạy cho nhanh thì có khi bỏ mạng cũng nên".

Mọi người bỏ lại tất cả để tháo chạy.

Cảnh sát cho biết có 22 người đã bị thương trong cơn hỗn loạn, trong đó có 4 người đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị.

May mắn thay, không có ai bị thương nghiêm trọng. Sự cố nhầm lẫn này xảy ra đúng lúc khán giả đi xem kịch đang đổ về sân khấu Broadway.

Đông đảo người dân cũng ùn ùn xông vào nhà hát để tìm nơi trú ẩn, khiến các diễn viên kinh hoàng và vở kịch phải gián đoạn.

Một người biểu diễn trong trang phục Pikachu chỉ kịp tháo chiếc đầu cồng kềnh ra.

Thị trưởng New York Bill De Blasio lên tiếng trấn an người dân: "Quảng trường Thời đại luôn được bảo vệ an toàn, nhưng nỗi kinh hoàng mà mọi người cảm nhận được vào buổi tối hôm đó đúng là quá chân thực.

Không ai phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ có kẻ xả súng vào mình cả. Không một ai!"

Thị trưởng New York chia sẻ về sự cố.

Sự nhạy cảm thái quá của mọi người hoàn toàn có thể cảm thông, bởi nước Mỹ đã trải qua những ngày khủng khiếp vì các tay súng bạo tàn liên tục sát hại người vô tội.

Vụ xả súng hàng loạt ở Ohio và Texas đã khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, dấy lên mối lo ngại và tâm lý đề phòng cực kỳ lớn trong lòng người dân.