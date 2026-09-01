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Đâm dao tại Quảng trường Thời đại (Mỹ)

Theo TTXVN
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Giới chức Mỹ cho biết một vụ đâm dao đã xảy ra ngày 31/8 tại Quảng trường Thời đại, địa điểm đông người đi bộ ở thành phố New York.

- Ảnh 1.

(Ảnh: AI)

Vụ đâm dao đã khiến 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Bên cạnh 2 nạn nhân bị đâm dao, cảnh sát đã phải nổ súng vào nghi phạm trong nỗ lực trấn áp tình hình, khiến người này sau đó cũng tử vong tại bệnh viện.

Thị trưởng New York Zohran Mamdani xác nhận thông tin thương vong tại một cuộc họp báo, đồng thời cho biết nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng ổn định.

Truyền thông Mỹ dẫn lời cảnh sát trưởng thành phố New York Jessica Tisch cho biết vào khoảng 16h24 cùng ngày (giờ địa phương), cảnh sát nhận được nhiều cuộc gọi tới số điện thoại khẩn cấp 911 thông báo về việc một phụ nữ cầm theo 2 con dao tấn công người qua đường tại Quảng trường Thời đại. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy vụ việc xảy ra gần giao lộ Phố 41 Tây và Đại lộ số 7. Nghi phạm được xác định là Pamela Cisneros, 49 tuổi, sống tại quận Queens. Theo bà Tisch, Cisneros chưa từng bị Sở Cảnh sát New York bắt giữ, song có hồ sơ liên quan đến các vấn đề sức khỏe tâm thần trong các năm 2018 và 2019.

Cảnh sát cho biết các vụ tấn công nhằm vào 2 nạn nhân xảy ra cách nhau khoảng 20 giây, mang tính "ngẫu nhiên và vô cớ". Danh tính các nạn nhân chưa được công bố trong khi chờ thông báo cho gia đình. Nhà chức trách nhận định hiện không có lý do để cho rằng vụ việc liên quan đến khủng bố.

Phóng viên tại hiện trường ghi nhận lực lượng ứng cứu khẩn cấp được triển khai đông đảo tại Quảng trường Thời đại, địa điểm thường xuyên tấp nập du khách. Cảnh sát đã sử dụng súng điện nhưng không thể khống chế nghi phạm, sau đó buộc phải nổ súng khi người này tiếp tục cầm dao lao về phía các sĩ quan. Nghi phạm được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và sau đó được xác nhận đã tử vong.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra.

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