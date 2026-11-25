Từ sính lễ hàng chục lượng vàng đến cổng cưới Long - Phụng dát vàng, lễ đính hôn tại Cà Mau khiến dân tình không khỏi xuýt xoa.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh về một lễ đính hôn đậm chất hào môn diễn ra tại Cà Mau. Không chỉ gây ấn tượng bởi độ xa hoa, hoành tráng trong khâu tổ chức, buổi lễ còn khiến dân tình trầm trồ trước sự môn đăng hộ đối của hai bên gia đình.

Được biết, cả nhà trai lẫn nhà gái đều kinh doanh vàng, giàu có nức tiếng trong vùng, nay chính thức kết thông gia.

Chú rể chuẩn bị hoa cưới 20 lượng vàng, kèm 5 tráp sính lễ vàng, kim cương

Thay vì lựa chọn những bó hoa tươi như thường thấy, chú rể đã chuẩn bị một bó hoa cưới đặc biệt được kết từ 20 lượng vàng dành tặng cô dâu. Từng miếng vàng lấp lánh được sắp xếp khéo léo, tạo nên bó hoa vừa độc đáo vừa có giá trị khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

(Nguồn: @hoangnganmakeupcantho)

Thế nhưng, bó hoa cưới bằng vàng mới chỉ là một trong những điểm nhấn của buổi lễ. Bên cạnh những tráp trầu cau, rượu, bánh theo phong tục truyền thống, nhà trai còn chuẩn bị tới 5 tráp trang sức vàng làm sính lễ sang hỏi vợ.

Theo thông tin được chia sẻ, tổng số sính lễ nhà trai mang sang nhà gái bao gồm 20 lượng vàng 24K, 10 lượng vàng 18K, một chiếc nhẫn đính hôn kim cương 3 li 9, một đôi bông tai kim cương 4 li 7 cùng 400 triệu tiền mặt.

(Nguồn: @hoangnganmakeupcantho, @hiwedding.psc)

Từ hoa cưới, vòng vàng đến những món trang sức kim cương đắt giá, tất cả đều thể hiện sự đầu tư của gia đình nhà trai dành cho nàng dâu mới.

Chưa dừng lại ở đó, cô dâu còn được trao một chiếc vương miện 3 lượng vàng 24K. Hình ảnh nàng dâu đội vương miện, đeo trang sức vàng, trên tay cầm bó hoa cưới lấp lánh càng khiến buổi lễ mang đậm màu sắc của một hôn lễ vương giả. Quả thực, nhà kinh doanh vàng tổ chức chuyện trăm năm cho con cũng có cách tạo dấu ấn rất riêng.

Cổng cưới Long - Phụng dát vàng, không gian xa hoa như cung điện

Không chỉ mạnh tay trong khoản sính lễ, hai bên gia đình còn đặc biệt chú trọng đến không gian tổ chức ngày trọng đại.

(Nguồn: @hoangnganmakeupcantho, @kha_wedding_event)

Nổi bật nhất chính là chiếc cổng cưới được thiết kế với hình tượng Long - Phụng vô cùng nguy nga, bề thế. Cặp Long - Phụng được tạo hình cầu kỳ, kết hợp cùng những chi tiết dát vàng lấp lánh, càng làm tăng vẻ sang trọng và xa hoa cho buổi lễ.

(Nguồn: @kha_wedding_event)

Không chỉ gây choáng ngợp với cổng cưới dát vàng, bên trong không gian tổ chức lễ gia tiên còn xuất hiện cặp Long - Phụng khổng lồ có kích thước lên tới 30m. Được tạo hình kỳ công, uy nghi và đầy ấn tượng, cặp Long - Phụng càng tô điểm cho không gian lễ đính hôn thêm phần vương giả, xa hoa, xứng tầm ngày trọng đại của hai gia đình hào môn.

(Nguồn: @kelvinweddingevent)

Hoành tráng đến vậy nhưng mới chỉ là lễ đính hôn

Điều khiến dân tình bất ngờ hơn cả chính là toàn bộ những hình ảnh xa hoa kể trên mới chỉ xuất hiện trong lễ đính hôn của cặp đôi, còn lễ cưới chính thức vẫn chưa được diễn ra.

Với màn mở đầu đầy ấn tượng như thế này, không ít người tò mò về quy mô cũng như độ hoành tráng của hôn lễ sắp tới.

Hai tiệm vàng kết thông gia, sính lễ hàng chục lượng vàng, kim cương, tiền mặt, cô dâu đội vương miện vàng và cổng cưới Long - Phụng dát vàng lộng lẫy. Tất cả đã tạo nên một lễ đính hôn đặc biệt, khiến câu chuyện kết duyên của cặp đôi tại Cà Mau trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội những ngày qua.