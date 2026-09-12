Đám cưới triệu view, viral MXH từ khoảnh khắc bố mẹ cô dâu bước ra: Điều ước hồi nhỏ đã thành sự thật!

Có lẽ chính tuổi thơ được yêu thương đã hình thành nên hình dung của Phương Uyên về một cuộc hôn nhân mà cô mong muốn: "Hồi nhỏ đến lớn, mình cũng từng mong ước sau này sẽ gặp được một người đàn ông giống như ba để làm chồng".

Gần đây, khoảnh khắc bố mẹ cô dâu xuất hiện trong đám cưới con gái hút 4 triệu lượt view chỉ sau vài giờ đăng tải. Loạt video cả nhà gái không phân biệt tuổi tác "quẩy" trong ngày trọng đại cũng viral MXH. Dân tình còn cảm thán: Cưới như này mới gọi là cưới chứ!

Không quá đặt nặng sự khuôn mẫu, Phương Uyên và Ngọc Nhân đưa tinh thần trẻ trung, hiện đại và tinh thần của gia đình vào ngày đặc biệt.

Nhưng phía sau những video triệu lượt xem ấy là một câu chuyện tình yêu đã kéo dài gần 9 năm. Một hành trình không chỉ có những ngày vui, mà còn có cả những giai đoạn khó khăn, những thử thách và sự lựa chọn ở lại bên nhau.

Sau đám cưới, Phương Uyên không kể về một tình yêu cổ tích. Cô kể về một người chồng khiến mình cảm thấy may mắn, một người cha luôn yêu thương gia đình và một đám cưới mà điều cô nhớ nhất không phải là mình đã đẹp đến đâu, mà là những người mình yêu thương đã có mặt ở đó như thế nào.

Gần 1 thập kỷ bên nhau và quyết định về chung một nhà

Phương Uyên và Ngọc Nhân quen nhau từ khi còn đi học. Cô chia sẻ: "Lúc đó một người bạn của anh biết mình nên đã giới thiệu hai đứa với nhau. Năm 2018, lúc anh mới bắt đầu làm quen thì thật ra mình cũng không chịu đâu ạ. Nhưng không hiểu sao sau đó hai đứa lại cứ gắn bó với nhau cho tới bây giờ".

Có lẽ tình yêu đôi khi không bắt đầu bằng một khoảnh khắc sét đánh. Nó bắt đầu bằng việc hai người cứ xuất hiện trong cuộc sống của nhau, rồi dần trở thành một phần không thể thiếu lúc nào không hay.

Trong gần 9 năm bên nhau, Phương Uyên và Ngọc Nhân đã cùng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc.

"Bọn mình đi qua rất nhiều chuyện, có lúc vui, buồn, cũng có những khoảng thời gian khó khăn. Nhưng sau tất cả những chuyện đó, hai đứa vẫn lựa chọn ở bên cạnh nhau, cùng nhau vượt qua và đi đến quyết định kết hôn", Uyên nhớ lại.

Câu trả lời ấy không có những lời hoa mỹ về định mệnh hay tình yêu vĩnh cửu. Nhưng chính sự bình dị lại khiến người ta nhận ra ý nghĩa của việc đồng hành.

Bởi trong một mối quan hệ dài lâu, điều quan trọng có lẽ không phải là chưa từng có khó khăn, mà là sau những khó khăn ấy, hai người vẫn muốn chọn nhau thêm một lần nữa.

Khi một đám cưới không chỉ là ngày của cô dâu chú rể

Đám cưới của đôi trẻ gây chú ý bởi tinh thần rất trẻ trung, hiện đại, đặc biệt là sự xuất hiện và tương tác tự nhiên của bố mẹ hai bên.

Phương Uyên bật cười khi nhớ lại: "Lúc biết mình sắp cưới, mình có chọc ba là: 'Ba ơi, con muốn đám cưới của con viral được không?'. Lúc đó ba chỉ nói là 'Ok', chứ thật ra hai ba con cũng không nghĩ là sau đó lại nhận được nhiều sự yêu thích và tương tác của mọi người đến như vậy. Thật ra mình chỉ muốn tạo một không khí tươi vui cho mọi người và quan trọng nhất là có thật nhiều kỷ niệm đẹp với gia đình. Từ những ý tưởng ban đầu, mình và ba mẹ đã cùng nhau bàn bạc, lên ý tưởng cho từng phần của đám cưới và cùng thực hiện".

Những khoảnh khắc hút triệu view của bố mẹ cô dâu

Còn về màn "quẩy tung" sân khấu, cô dâu xinh đẹp cho biết: "Em gái mình biên đạo và hướng dẫn cho cả gia đình. Thật ra ở nhà, gia đình mình cũng thường xuyên tụ họp rồi cùng nhau nhảy nhót, vui vẻ như vậy nên khi đưa điều đó vào đám cưới, mình cảm thấy rất tự nhiên và đúng với gia đình mình".

Điều này cũng lý giải vì sao những khoảnh khắc trong đám cưới của Phương Uyên không mang cảm giác cố gắng tạo viral. Bởi với cô, đó đơn giản là cách gia đình vẫn ở bên nhau.

"Nếu hỏi khoảnh khắc nào ấn tượng nhất thì thật sự mình thấy khoảnh khắc nào cũng đặc biệt. Với mình, điều hạnh phúc nhất là được nhìn thấy ba mẹ, gia đình và những người mình yêu thương cùng có mặt, cùng vui với mình trong ngày trọng đại. Mình cảm thấy mọi thứ lúc đó rất hạnh phúc và trọn vẹn", Uyên bộc bạch.

Điều khiến một cô gái cảm thấy may mắn khi lấy chồng

Những khoảnh khắc đáng yêu trong đám cưới khi tất cả đều hòa vào ngày vui trọn vẹn

Có một chi tiết khiến câu chuyện về Phương Uyên và Ngọc Nhân trở nên đặc biệt hơn cả những màn tương tác trong đám cưới. Đó là 2 khoảnh khắc đối lập của bố cô dâu khi bước ra sân khấu và khi dặn dò con gái.

Trong những video được chia sẻ, ba của Phương Uyên xuất hiện với hình ảnh một người đàn ông trung niên nhưng vẫn rất trẻ trung, tình cảm và gần gũi với các con. Sự yêu thương ấy không chỉ tồn tại trong ngày cưới, mà dường như đã trở thành cách gia đình họ đối xử với nhau từ rất lâu.

Phương Uyên chia sẻ: "Vì xung quanh ba từ trước tới giờ chủ yếu là mấy mẹ con, toàn là con gái với phụ nữ nên ba rất chiều chuộng và yêu thương mấy mẹ con mình. Mình cũng không biết phải diễn tả tình cảm của ba dành cho gia đình như thế nào, nhưng từ cách ba quan tâm, yêu thương và đối xử với mẹ con mình, mình luôn cảm nhận được ba là một người rất ấm áp".

Có lẽ chính tuổi thơ được yêu thương đã hình thành nên hình dung của Phương Uyên về một cuộc hôn nhân mà cô mong muốn: "Hồi nhỏ đến lớn, mình cũng từng mong ước sau này sẽ gặp được một người đàn ông giống như ba để làm chồng".

Và rồi, cô gặp Ngọc Nhân.

"Và mình cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi gặp được chồng. Anh cũng là một người rất yêu thương mình, luôn dành cho mình sự ưu tiên và cho mình cảm giác yên tâm khi ở bên cạnh. Mình cảm thấy giống như ngoài ba, bây giờ mình lại có thêm một người đàn ông để yêu thương và che chở cho mình".

Đó là một cảm giác không phải người phụ nữ nào cũng dễ dàng tìm thấy trong hôn nhân

Câu nói ấy đặc biệt ở chỗ nó là sự tiếp nối của cảm giác an toàn mà một cô gái từng được nuôi dưỡng trong tình yêu thương mong muốn tìm thấy khi bước vào cuộc sống riêng.

Một người phụ nữ có thể độc lập, mạnh mẽ và tự quyết định cuộc đời mình. Nhưng điều đó không có nghĩa cô không cần được yêu thương.

Và có lẽ, hạnh phúc trong hôn nhân không nằm ở việc người phụ nữ phải trở nên yếu đuối để được chở che, mà là khi ở bên cạnh một người, cô có thể được sống đúng với sự mềm mại của mình mà không cần phải gồng lên.

Điều ý nghĩa nhất sau một đám cưới viral

Sau khi đám cưới nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, Phương Uyên không nhìn sự chú ý của công chúng như một áp lực.

"Đám cưới được mọi người yêu thích và chia sẻ nhiều như vậy thì mình và gia đình cũng rất vui. Mình vui nhất là khi thấy mọi người đón nhận được sự trẻ trung, hiện đại và vui vẻ mà gia đình mình muốn mang vào đám cưới".

Với cô, điều đáng giá nhất không phải là những con số trên mạng xã hội, mà là cảm xúc thật sự của những người có mặt trong ngày hôm đó.

Để có một đám cưới thật sự trọn vẹn và đáng nhớ nhất, Phương Uyên gửi gắm đến những cặp đôi sắp bước vào hôn nhân:

"Mình nghĩ rằng mỗi cặp đôi sẽ có một câu chuyện và một cách thể hiện tình yêu khác nhau. Nên mình mong các bạn hãy cứ làm điều khiến mình và gia đình cảm thấy vui, đừng quá áp lực phải có một đám cưới hoàn hảo. Và quan trọng nhất là hãy thật sự tận hưởng những khoảnh khắc đẹp trong ngày cưới, vì sau này khi nhìn lại, điều mình nhớ nhất không phải là đám cưới đã hoàn hảo đến đâu, mà là lúc đó mình đã hạnh phúc như thế nào khi được ở bên người mình yêu và những người mình thương".

Có lẽ điều khiến câu chuyện của Phương Uyên và Ngọc Nhân chạm đến nhiều người không nằm ở việc đám cưới của họ đã viral ra sao mà nằm ở những điều phía sau đó.

Một cô gái đã có gần 9 năm đồng hành cùng người mình yêu. Một gia đình không ngại thể hiện tình cảm. Một người cha luôn yêu thương con gái như thuở nhỏ. Một người chồng khiến cô cảm thấy được ưu tiên, yên tâm và che chở.

Tất cả tạo nên một bức tranh hôn nhân rất khác với những gì người ta thường tưởng tượng về sự hoàn hảo.

Bởi hôn nhân không cần lúc nào cũng phải long lanh. Có những ngày rất bình thường, có những giai đoạn khó khăn, có những điều chẳng thể đo đếm bằng ảnh cưới hay lời chúc tụng. Nhưng nếu sau tất cả, người ta vẫn muốn ở bên nhau, vẫn muốn cùng nhau bước tiếp, thì đó đã là một dạng hạnh phúc đáng quý.

Nguồn ảnh: Hayes