Đám cưới Taylor Swift tốn nghìn tỷ, một món đồ 5.000 đồng quen thuộc ở tạp hóa Việt Nam khiến dân mạng phấn khích

Đám cưới được mong chờ nhất của Taylor Swift và Travis Kelce đang là tâm điểm chú ý của truyền thông toàn cầu. Thế nhưng, điều khiến cư dân mạng Việt Nam phấn khích nhất lúc này lại là một chi tiết quen thuộc đến lạ xuất hiện ngay tại khu vực phục vụ khách mời.

Sau gần 3 năm hẹn hò và 10 tháng kể từ khi thông báo đính hôn, Taylor Swift và ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce đã chính thức viết nên cái kết đẹp cho chuyện tình được ví như cổ tích. Tối 3/7 (giờ Mỹ), cặp đôi tổ chức lễ cưới xa hoa tại Madison Square Garden (New York), quy tụ đông đảo người thân, bạn bè cùng hàng loạt ngôi sao hạng A của Hollywood.

Được biết, trước ngày trọng đại, Taylor Swift và Travis Kelce còn quyên góp 26 triệu USD cho các hoạt động từ thiện. Theo chuyên gia tổ chức sự kiện Edward Perotti, đám cưới của cặp đôi có thể tiêu tốn tới 50 triệu USD - con số được cho là không quá đáng kể so với khối tài sản ước tính hơn 2 tỷ USD mà cả hai đang sở hữu.

Menu tiệc cưới gây bất ngờ vì... nước Aquafina

Ngay sau khi những hình ảnh đầu tiên về hôn lễ thế kỷ được lan truyền, không gian tổ chức, thực đơn xa hoa và từng góc bài trí lập tức bị đặt dưới kính hiển vi của người hâm mộ. Giữa một rừng những chi tiết lộng lẫy và đắt đỏ, các thám tử mạng Việt Nam đã tinh mắt phát hiện ra một nhân vật đặc biệt. Đó chính là những chai nước tinh khiết Aquafina được đặt gọn gàng tại khu vực tiệc.

Dù chỉ xuất hiện thoáng qua và lọt vào một vài khung hình, sự hiện diện của nhãn hiệu nước uống này đã nhanh chóng châm ngòi cho một cuộc bùng nổ thảo luận trên các diễn đàn mạng xã hội tại Việt Nam. Nhiều người thậm chí phải phóng to hết cỡ những bức ảnh rò rỉ để xác thực, rồi sau đó không khỏi thích thú khi thấy chai nước vốn xuất hiện từ các quán tạp hóa đầu ngõ cho đến văn phòng làm việc tại quê nhà, nay lại sang chảnh góp mặt tại đám cưới quyền lực bậc nhất Hollywood.

Một số người đăng bài hài hước bình luận: "Taylor Swift ơi, tưởng ít nhất chị cũng đãi khách bằng Evian chứ, sao tỷ phú mà đãi Aquafina" Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem và chia sẻ.

Nhiều bình luận cũng cho rằng việc tạo khoảnh khắc đồng điệu với thần tượng toàn cầu chưa bao giờ dễ dàng đến thế, khi chai nước mình uống mỗi ngày lại đang phục vụ những siêu sao hàng đầu thế giới.

Sự thích thú của người hâm mộ Việt là hoàn toàn dễ hiểu, bởi Aquafina từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của người tiêu dùng trong nước suốt hơn hai thập kỷ qua. Từ giảng đường, sân vận động cho đến các hội nghị lớn, sắc xanh quen thuộc này luôn hiện hữu. Tuy nhiên, việc thương hiệu này xuất hiện tại siêu đám cưới thực chất là một điều hoàn toàn hợp lý nếu nhìn vào quy mô toàn cầu của nó.

Thực tế, đây là nhãn hàng thuộc sở hữu của tập đoàn PepsiCo, được ra mắt lần đầu tiên tại Mỹ vào năm 1994 trước khi mở rộng phân phối toàn quốc vào năm 1997. Sau đó, thương hiệu nhanh chóng vươn ra thế giới và chiếm lĩnh thị phần tại nhiều quốc gia lớn như Canada, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và cả Việt Nam. Tại thị trường Mỹ, đây là cái tên cực kỳ phổ biến tại các khách sạn cao cấp và các sự kiện tầm cỡ. Vì vậy, việc ban tổ chức lựa chọn sản phẩm này để tiếp đón các khách mời không phải là điều quá bất ngờ.

Trong khi đó, Evian - thương hiệu được cư dân mạng nhắc đến để so sánh lại được xem là dòng nước khoáng thiên nhiên cao cấp đến từ Pháp. Nước Evian được khai thác từ dãy Alps và xuất hiện phổ biến tại các khách sạn, nhà hàng sang trọng cũng như nhiều sự kiện của giới thượng lưu. Tại Việt Nam, Evian có giá dao động khoảng 35.000-70.000 đồng/chai tùy dung tích và đơn vị phân phối, cao gấp nhiều lần so với Aquafina - thương hiệu nước tinh khiết có giá chỉ khoảng vài nghìn đến hơn 10.000 đồng/chai và được bày bán rộng rãi ở siêu thị, cửa hàng tiện lợi hay các sự kiện thông thường.

Mặc dù phía Taylor Swift và ban tổ chức đám cưới vẫn giữ bảo mật nghiêm ngặt, chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về các thương hiệu được sử dụng trong buổi lễ, nhưng sức nóng của câu chuyện này trên mạng xã hội vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ bằng một vài khoảnh khắc vô tình lọt vào ống kính, một thương hiệu nước uống quen thuộc hằng ngày đã bất ngờ chiếm trọn sự chú ý, mang lại cảm giác gần gũi và thích thú đầy lãng mạn cho người hâm mộ Việt Nam giữa một sự kiện tầm cỡ như thế này.

Dẫu vậy, chỉ dựa trên vài hình ảnh bị rò rỉ cũng chưa thể khẳng định Taylor Swift chỉ phục vụ khách mời bằng Aquafina. Bởi toàn bộ hôn lễ được bảo mật rất chặt chẽ, những bức ảnh xuất hiện trên mạng chỉ phản ánh một góc rất nhỏ của buổi tiệc. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ chắc chắn đã chuẩn bị một thực đơn thịnh soạn xứng tầm với sự kiện quy tụ dàn khách mời đình đám của Hollywood. Hiện người hâm mộ vẫn đang chờ đợi những hình ảnh chính thức được hé lộ để biết cặp đôi đã chiêu đãi khách bằng những món ăn, thức uống đặc biệt nào.

Madison Square Garden biến thành khu vườn cổ tích

Để chuẩn bị cho ngày cưới, toàn bộ Madison Square Garden được "lột xác" thành một khu vườn cổ tích với hàng nghìn bông hoa, ánh sáng dịu nhẹ và cách bài trí lãng mạn. Đây cũng là địa điểm có ý nghĩa đặc biệt với Taylor Swift khi cô từng nhiều lần cháy vé tại sân khấu này trong suốt sự nghiệp.

Adam Aron - CEO chuỗi rạp chiếu phim AMC và cũng là một trong những khách mời của hôn lễ - cho biết ông gần như không thể nhận ra Madison Square Garden sau khi bước vào. Theo ông, toàn bộ không gian được phủ hai gam màu trắng và hồng đào, từ sàn nhà, tường cho tới trần nhà. Khắp nơi đều trưng bày những bức ảnh cỡ lớn ghi lại hành trình trưởng thành của cô dâu, chú rể từ thuở nhỏ đến khi trưởng thành.

Dưới sự hỗ trợ của công nghệ, loạt khoảnh khắc Taylor Swift và Travis Kelce tay trong tay trên lễ đường rợp hoa hay không gian hôn lễ đều được tái hiện. Ảnh: X.

Đặc biệt, một khu vực riêng bên trong nhà thi đấu còn được cải tạo thành khu vườn ngoài trời với sắc trắng, xanh lá, hàng cây cao và vô số hoa tươi, mang đến cảm giác như đang ở giữa miền quê yên bình. Chỉ khoảng 75 ghế được bố trí tại khu vực cử hành nghi lễ, dù tổng số khách mời lên tới khoảng 1.000 người nhưng không gian vẫn tạo cảm giác gần gũi và ấm cúng.

Chia sẻ sau lễ cưới, Adam Aron xúc động nói: "Tối nay, tôi được chứng kiến chương đẹp nhất trong câu chuyện ấy." Theo ông, hôn lễ không chỉ là một sự kiện xa hoa của giới siêu sao mà còn là minh chứng rằng tình yêu chân thành vẫn có thể tỏa sáng giữa một thế giới đầy biến động.

Biển thông tin thông báo hôn lễ của Taylor Swift và Travis Kelce ở mặt ngoài Madison Square Garden. Ảnh: @thegarden

Khách mời còn có cơ hội trúng xe cổ và hàng hiệu

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô tổ chức, hôn lễ còn khiến nhiều người bất ngờ khi theo Daily Mail, Taylor Swift và Travis Kelce chuẩn bị hàng loạt phần quà giá trị dành cho khách mời.

Trong buổi tiệc, khách được tham gia nhiều trò chơi để nhận vé bốc thăm may mắn. Những phần quà bao gồm đồng hồ Cartier, túi xách hàng hiệu và đặc biệt là một chiếc Chevrolet Chevelle đời 1970 mang biển số "JUST&T MRD".

Đây cũng chính là mẫu xe gắn liền với chuyện tình của cặp đôi. Tháng 9/2023, Travis Kelce từng lái chiếc Chevrolet Chevelle 1970 đưa Taylor Swift rời sân vận động Arrowhead sau trận đấu của đội Kansas City Chiefs, khoảnh khắc sau đó trở thành một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng trong mối quan hệ của cả hai. Hiện vẫn chưa rõ vị khách mời nào là người may mắn bốc thăm trúng chiếc xe cổ đặc biệt này.