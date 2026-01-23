Đám cưới Phú Thọ mà như lễ sắc phong vương hậu: Cô dâu đội vương miện khủng, cầm bó hoa cưới bằng vàng nguyên chất

Đám cưới đang được nhắc đến nhiều nhất tại Phú Thọ những ngày đầu năm 2026, khiến dân tình không khỏi choáng ngợp bởi màn xuất hiện của cô dâu chú rể. Chú rể vẫn ghi điểm với vẻ ngoài lịch lãm trong bộ vest cưới chỉn chu, còn cô dâu khoác lên người bộ váy cưới được đính kết tinh xảo, lộng lẫy và nổi bật.

(Nguồn: Diễm Kiều Diễm)

Điểm nhấn đặc biệt khiến cô dâu Phú Thọ trở thành tâm điểm bàn tán chính là phần tạo hình "chơi lớn". Nếu như các cô dâu khác thường làm tóc nhẹ nhàng, đội khăn voan thướt tha thì cô dâu này lại khiến khách mời không khỏi sững sờ khi đội trên đầu một chiếc vương miện "khủng", được đính kết vô cùng tinh xảo.

(Nguồn: Lan Anh rạp sự kiện Vĩnh Phúc)

Chiếc vương miện lấp lánh, đồ sộ đến mức chỉ cần liếc nhìn cũng đủ khiến người đối diện choáng ngợp, tạo nên hình ảnh một "nữ hoàng" thực thụ trong ngày cưới của mình. Nhiều người còn ví von lễ cưới này như lễ "sắc phong vương hậu" với chiếc vương miện đồ sộ theo đúng nghĩa.

Chưa dừng lại ở đó, bó hoa cưới trên tay cô dâu cũng thuộc "đẳng cấp khác biệt". Thay vì những bó hoa tươi rực rỡ quen thuộc, cô dâu hot nhất Phú Thọ lựa chọn một bó hoa cưới bằng vàng, lấp lánh và xa xỉ. Ngay cả hoa cài áo của chú rể cũng được chế tác từ vàng, đồng bộ và tinh tế.

(Nguồn: Lan Anh rạp sự kiện Vĩnh Phúc)

(Nguồn: Lan Anh rạp sự kiện Vĩnh Phúc)

Từng chi tiết trên bó hoa cưới đều được thiết kế sắc nét, cầu kỳ, thể hiện rõ độ chịu chi của cặp đôi. Trên mạng xã hội, nhiều lời đồn đoán xoay quanh giá trị thật sự của bó hoa cưới đặc biệt này, thậm chí có người còn tiết lộ rằng bó hoa cưới bằng vàng có giá trị lên tới 10 cây vàng chứ không hề ít, khiến đám cưới này nhanh chóng trở thành đề tài nóng được bàn luận khắp nơi.

Gia đình nhà gái còn mạnh tay đầu tư không gian tổ chức lễ cưới vô cùng hoành tráng. Rạp cưới được dựng với diện tích lên tới khoảng 600m², thiết kế quy mô, sang trọng, tổng chi phí được tiết lộ vượt mốc 200 triệu đồng.

(Nguồn: Lan Anh rạp sự kiện Vĩnh Phúc)

Để hoàn thiện công trình này, đội ngũ thi công đã phải làm việc liên tục trong gần 2 ngày, từ dựng khung, trang trí đến sắp xếp từng chi tiết nhỏ, nhằm mang đến một không gian cưới chỉn chu, xa hoa và khác biệt.

Ngoài bộ váy cưới đính kết cầu kỳ trong lễ chính, cô dâu còn khiến dân tình trầm trồ khi chuẩn bị thêm một bộ váy cưới mang phong cách quý tộc châu Âu, sang trọng và khác biệt hoàn toàn.

Thiết kế váy với phom dáng cổ điển, tinh tế giúp cô dâu toát lên vẻ đẹp quyền quý, đẳng cấp, như bước ra từ những câu chuyện hoàng gia. Sự đầu tư chỉn chu này càng khiến đám cưới tại Phú Thọ trở thành lễ cưới "có 1-0-2", được đánh giá là hoành tráng và gây chú ý bậc nhất Phú Thọ trong năm 2026.