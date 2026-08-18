"Đám cưới phòng khách" chưa hạ nhiệt, Ronaldo và Georgina lại tung ảnh tình tứ trên chuyên cơ 2.000 tỷ

Khoảnh khắc ngọt ngào trên chuyên cơ của Ronaldo và vợ sau lễ cưới riêng tư.

Sau lễ cưới diễn ra ấm cúng và riêng tư ngay trong phòng khách căn biệt thự tại Cascais (Bồ Đào Nha), Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez đã lập tức di chuyển trở lại Riyadh để chuẩn bị cho mùa giải mới cùng Al Nassr. Không có một tuần trăng mật kéo dài, chuyến bay trở lại Trung Đông trên siêu chuyên cơ cá nhân chính là không gian riêng tư lý tưởng để cặp đôi ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.

Khoảnh khắc tình tứ trên chuyên cơ của vợ chồng Ronaldo (Ảnh: IGNV)

Ronaldo và vợ cực tình cảm (Ảnh: IGNV)

Trên khoang máy bay siêu sang, Georgina đăng tải bức ảnh đầy lãng mạn. Cô diện chiếc đầm cúp ngực quyến rũ khoác nhẹ áo khoác trắng, đeo kính râm thời thượng và tựa sát vào vai chồng. Siêu sao Bồ Đào Nha mặc chiếc áo thun dài tay màu đen giản dị, mỉm cười rạng rỡ và ôm chặt người bạn đời trong vòng tay. Sự tự nhiên và tình cảm của cặp đôi sau mốc mốc 10 năm gắn bó khiến bức ảnh lấy liền này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Loạt khoảnh khắc trong ngày cưới của cặp đôi (Ảnh: Vogue)

Ảnh: Vogue

Tổ ấm di động đưa cặp đôi vi vu xuyên lục địa chính là chiếc Bombardier Global 6500 – cỗ máy phản lực siêu tầm xa được định giá lên tới hơn 81 triệu USD (tương đương hơn 2.000 tỷ đồng). Được ví như một "căn hộ hạng sang trên không", chuyên cơ này sở hữu phòng họp, nhà bếp cao cấp trang bị máy pha cà phê, màn hình giải trí 4K kết nối Internet tốc độ cao cùng phòng tắm và phòng ngủ riêng biệt. Đặc biệt, hệ thống ghế Nuage độc quyền có thể linh hoạt ngả thành giường phẳng, kết hợp công nghệ giảm rung lắc Smooth Flex Wing giúp gia đình CR7 luôn có trải nghiệm êm ái nhất trên các chuyến bay kéo dài tới 18 tiếng liên tục mà không cần dừng nạp nhiên liệu.

Trước đó lễ cưới của cả hai diễn ra đúng ngày 11/8 - tròn một thập kỷ kể từ lần đầu họ gặp nhau tại một cửa hàng thời trang. Chọn tổ chức nhỏ gọn cùng các con thay vì một "siêu đám cưới" hoành tráng, Georgina chia sẻ rằng với họ, những thứ như xa xỉ phẩm hay lâu đài là điều có thể tiếp cận mỗi ngày, nên sự riêng tư ấm áp bên gia đình mới là giá trị đặc biệt nhất.