Đám cưới miền Tây vốn luôn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi luôn có những nét đặc trưng riêng cực độc đáo. Không chỉ là những màn trao của hồi môn “ngập vàng” loá mắt hay những mâm cỗ đầy sụ các món đặc sản mà không gian tiệc cưới, dựng rạp cũng vô cùng độc lạ và luôn khiến người xem phải trầm trồ.

Mới đây, một đoạn clip chỉ vỏn vẹn 10 giây, chia sẻ về không gian một đám cưới ở miền Tây nhưng thu hút tới 2 triệu lượt xem. Bởi điều đặc biệt là tiệc cưới này không dựng cổng rạp rồng phượng cầu kỳ mà tận dụng ngay “cây nhà lá vườn”. Các bàn tiệc được xếp ngay trong vườn, ở giữa là một con kênh và ngước lên cao thì được bao phủ bởi rặng dừa.

Clip: Đám cưới miền Tây đúng chuẩn "cây nhà là vườn" thu hút 2 triệu lượt xem (Nguồn: @Hathuluong2002)

Chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ khiến netizen tò mò và cảm thấy thú vị. Bởi chưa từng ở đâu có một không gian đậm chất miền Tây, giản dị, gần gũi và vui vẻ như vậy. Không ít người bày tỏ sự thích thú bởi ở các tỉnh, thành miền Tây có đặc trưng đất vườn rộng, có thể thoải mái bày cỗ, tiệc mà không cần ra nhà hàng. Hơn nữa, không khí cũng rất mát mẻ, chill chill.

Nhiều người còn hài hước cho rằng, dựng rạp như này gia chủ không cần tốn tiền vì đều là “của nhà trồng được”. Khách mời đến cũng không phải “áp lực” ăn diện như đi nhà hàng mà cứ tự nhiên như bình thường. Không khí đám tiệc tưng bừng, quây quần khiến ai nấy đều hào hứng bày tỏ mong muốn được một lần dự đám cưới ở miền Tây.

Toàn cảnh không gian tiệc cưới độc lạ ở miền Tây

Nhiều người bày tỏ đây là đám cưới "có 1-0-2" bởi gia chủ cũng phải cực oách mới sở hữu khu đất rộng như vậy trong nhà

Cổng cưới cũng được dựng giản dị, gần gũi

Dẫu vậy, cũng không ít người bày tỏ sự lo lắng bởi không gian ngoài trời, nếu vô tình thời tiết không ủng hộ thì phải “chạy vội”. Chưa kể, một số ý kiến cho rằng cảm giác ngồi ăn dưới những rặng dừa cao vút cũng mát mẻ nhưng cũng có chút hoang mang: “Liệu có khi nào trái dừa rớt vô đầu không?”.

Ngoài ra, việc ở giữa là một con kênh cũng được cho rằng sẽ khá bất tiện khi xếp mâm, bày tiệc. Hơn nữa, nếu có nâng ly, chúc tụng nhau trong đám cưới cũng rất cần phải di chuyển cẩn thận, tránh xảy ra những tình huống không mong muốn.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Nhìn vui dữ luôn, ước gì một lần được ăn cưới ở miền Tây, thấy đám tiệc nào cũng xôm mà độc lạ quá chừng”.

- “Nhưng cũng phải cỡ đại gia mới có khuôn viên như này trong nhà. Khỏi cần dựng rạp gì vì cây nhà lá vườn cũng đủ xịn rồi”.

- “Cảm giác chill chill mà mát mẻ, gần gũi vô cùng. Có điều tôi cứ sợ trái dừa rớt vô đầu”.

- “Đẹp thật nha, mình thích đi ăn tiệc như này. Nhưng mà chắc cũng nên căng bạt chứ nhỡ mưa gió thì cũng mệt”.

- “Sợ khúc xỉn té không nhỉ. Chứ không gian thì đã thật, chắc là mát lắm luôn!”.

- “Đãi khách thế này khéo còn xịn hơn đi nhà hàng. Mà còn gần gũi, ấm cũng nữa, vui ghê”.