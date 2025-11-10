Khi tìm kiếm địa điểm hưởng tuần trăng mật, nhân viên ngân hàng Nhậm Anh Tiếu tình cờ thấy một thắng cảnh ở Tân Cương . Ở đó có đầy đủ mọi thứ, kể cả một văn phòng đăng ký kết hôn.

Cô tự nhủ: "Sao mình không đến đó và đăng ký kết hôn luôn nhỉ?" . Địa điểm họ chọn là hồ Sayram yên tĩnh, nơi chính quyền địa phương đang khuyến khích các cặp đôi trẻ tổ chức đám cưới nhằm tăng tỷ lệ kết hôn và giảm bớt khủng hoảng dân số ở Trung Quốc.

Đám cưới có thể diễn ra ở bất kỳ đâu. (Ảnh: Reuters)

Theo China Daily , từ 10/5/2025, việc kết hôn ở Trung Quốc đã trở nên dễ dàng hơn nhờ một chính sách đột phá trong quy định kết hôn. Các cặp đôi không còn phải nộp hộ khẩu thường trú hay tổ chức lễ cưới tại quê nhà của một trong hai người như trước đây. Đám cưới có thể được tổ chức ở bất cứ đâu, chỉ cần có chứng minh nhân dân là đủ.

Nhờ chính sách này, nỗ lực khuyến khích kết hôn của chính quyền Trung Quốc dường như đang phát huy tác dụng.

Người trẻ Trung Quốc nói “đồng ý” trở lại

Trong năm 2024, số lượng đăng ký kết hôn ở Trung Quốc giảm 20,5%, nối dài chuỗi sụt giảm trong hàng thập kỷ. Tuy nhiên, tình hình gần đây đã có dấu hiệu khởi sắc. Trong nửa đầu năm 2025, số cặp đôi làm thủ tục kết hôn tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng quý 3 năm 2025, đã có tới 1,61 triệu cặp đôi tổ chức lễ cưới.

Trong bối cảnh dân số Trung Quốc có xu hướng già hóa, khi giới trẻ ngày càng trì hoãn hoặc thậm chí từ bỏ việc dựng vợ gả chồng, và khi tỷ lệ kết hôn được xem là một thước đo gián tiếp cho tỷ lệ sinh của quốc gia, con số này đã đem lại dấu hiệu tích cực.

"Bây giờ, người trẻ chú ý đến mọi quy trình kết hôn, bắt đầu từ việc đăng ký. Họ muốn thêm vào đó cảm giác nghi lễ và tận hưởng những trải nghiệm tinh thần sâu sắc hơn, và nhiều dịch vụ mà nhiều thành phố cung cấp đáp ứng được nhu cầu của họ" , giáo sư tại Khoa Khoa học Du lịch thuộc Đại học Nghiên cứu Quốc tế Bắc Kinh cho biết.

Đám cưới tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. (Ảnh: Global Times)

Ở thành phố Nam Kinh, các cặp đôi giờ đây có thể trao lời thề nguyện tại đền Khổng Tử, trong nghi lễ mang đậm dấu ấn thời Minh cổ kính và trang nhã.

Tại Thành Đô, chính quyền đã cho mở một văn phòng đăng ký kết hôn trên đỉnh núi tuyết Tây Lăng, nơi có khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với độ cao hơn 3.000 mét. Còn tại Hợp Phì, người dân có thể làm thủ tục kết hôn ngay trong ga tàu điện ngầm "Hạnh Phúc", cái tên như chính lời chúc cho cuộc sống lứa đôi trọn vẹn.

Không những vậy, nhờ sự hợp tác giữa khu phức hợp INS Park và Bộ Dân chính, tại Thượng Hải, các cặp đôi có thể nhận giấy chứng nhận kết hôn ngay trong không gian sôi động của một hộp đêm, thay vì ở những văn phòng hành chính khô khan.

Hay ngay cả ngôi chùa Hộ Quốc Quan Âm - ngôi chùa được xem là biểu tượng của bình an, may mắn và hạnh phúc lứa đôi trong tín ngưỡng truyền thống Trung Quốc cũng được lựa chọn làm địa điểm đăng ký kết hôn.

Đám cưới tại chùa Hộ Quốc Quan Âm ở Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters)

Kinh tế khởi sắc

"Thật trọn vẹn khi chúng tôi vừa có thể tổ chức đám cưới, vừa kết hợp du lịch" , cô lưu Lưu Tư Kỳ, người vừa tổ chức đám cưới tại địa điểm trong mơ chia sẻ.

Làn sóng cưới hỏi sôi động này giúp ngành dịch vụ địa phương thay đổi rõ rệt, đồng thời tạo thêm cơ hội cho nhiều hộ kinh doanh nhỏ. “Trước đây mỗi năm tôi chỉ nhận khoảng 200 khách hàng trang điểm cô dâu, giờ con số đã tăng gần 1.000. Giá dịch vụ cũng tăng lên đáng kể, giúp những người làm nghề làm đẹp như tôi có thu nhập ổn định”, chuyên viên trang điểm Vương Di Hàn ở Lệ Giang cho biết.

Kinh tế cưới hỏi bùng nổ còn kéo theo sự phát triển của nhiều lĩnh vực khác. Riêng thành phố Đại Lý đã có hơn 100 doanh nghiệp cưới chuyên nghiệp cùng hàng trăm đơn vị đối tác cung cấp địa điểm tổ chức, lưu trú, chụp ảnh và quay phim.

Chỉ riêng trong năm 2024, Đại Lý đã đón hơn 5.000 đám cưới du lịch, phục vụ 200.000 cặp đôi chụp ảnh cưới, mang lại doanh thu ước tính 1,8 tỷ nhân dân tệ.

Cặp đôi mới cưới chụp ảnh cùng giấy chứng nhận kết hôn ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Các chính quyền địa phương đã hợp tác với doanh nghiệp tư nhân để mở rộng thị trường cưới hỏi từ việc tổ chức lễ cưới tại các điểm du lịch, lễ hội âm nhạc đến các tổ hợp giải trí như INS Land, giúp thu hút giới trẻ tham gia và chi tiêu cho các dịch vụ liên quan. Nhờ đó, các thương hiệu tư nhân được khai thác để tăng giá trị trải nghiệm, trong khi chính quyền gián tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển du lịch địa phương.

Chính sách kết hôn mới đã giúp giới trẻ Trung Quốc quay lại với hôn nhân, đồng thời mở ra cơ hội kinh tế cho ngành dịch vụ cưới hỏi, du lịch và giải trí. Những đám cưới tại thắng cảnh hay không gian hiện đại không chỉ là nghi lễ cá nhân mà còn thúc đẩy tăng trưởng địa phương. Xu hướng này đang biến hôn nhân thành một “nền kinh tế ngọt ngào” đầy tiềm năng.