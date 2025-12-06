Đám cưới Hương Ly tại Hà Nội: Cô dâu che bụng lùm lùm, chồng đại gia rưng rưng trên lễ đường

Tối 6/12, đám cưới Hương Ly và chú rể là doanh nhân Tùng Anh diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội.Không còn giấu kín bưng, Hương Ly cũng đã thoải mái công khai dung mạo của chồng doanh nhân. Trước đó, cả hai đã tổ chức lễ gia tiên, thực hiện các nghi thức truyền thống, lễ cưới ở nhà thờ. Hôn lễ của Hương Ly quy tụ nhiều Hoa hậu, Á hậu, mỹ nhân Vbiz góp mặt.

Hương Ly và ông xã rưng rưng trên lễ đường

Sau thời gian đón khách và giao lưu cùng hai bên gia đình, Hương Ly và ông xã chính thức bước vào nghi thức làm lễ. Cô dâu được bố đưa vào lễ đường trong tiếng vỗ tay của toàn bộ khách mời. Khoảnh khắc Hương Ly cúi đầu, cố giữ bình tĩnh sau lớp voan trắng khiến không khí trở nên lắng đọng hơn bao giờ hết.

Trên sân khấu trang trí sắc trắng chủ đạo, cặp đôi trao nhau lời thề nguyện. Chú rể đọc lời hứa của mình trước, giọng đôi chút rưng rưng nhưng vẫn đầy chắc chắn. Đến lượt Hương Ly, nàng hậu không giấu được xúc động khi kể về hành trình ngọt ngào của cả hai trước khi chính thức về chung một nhà. Cả khán phòng chăm chú theo dõi từng câu chữ, chứng kiến hai nhân vật chính khẳng định sẽ đồng hành cùng nhau trong chặng đường mới.

Hương Ly đọc lời thề nguyện trên lễ đường

Doanh nhân Tùng Anh rưng rưng trong giây phút trọng đại

Hương Ly được bố dắt lên lễ đường

Khoảnh khắc trọng đại của cả hai được sự chứng kiến của gia đình 2 bên

Cặp đôi thực hiện các nghi thức cắt bánh trên lễ đường

Nàng hậu xúc động khi nghe lời chân thành từ ông xã

Cả hai trao nhau lời thề nguyện trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè

Khách mời hạnh phúc lây trước giây phút xúc động của cô dâu chú rể

Hương Ly che bụng, Khánh Vân tình tứ bên chồng

Xuất hiện tại tiệc cưới, Hương Ly diện váy trắng tinh khôi khoe vòng 1 gợi cảm. Điều gây chú ý là cô dâu liên tục dùng hoa cưới khéo léo che vòng 2. Từ nhiều tháng trước, Hương Ly đã vướng nghi vấn bầu bí vì vóc dáng đầy đặn hơn thường lệ, nhưng người đẹp vẫn giữ im lặng. Trong ngày trọng đại, khoảnh khắc cô dâu "khéo che" càng khiến tin đồn thêm râm ran.

Không khí lễ cưới càng "nóng" hơn khi dàn mỹ nhân đình đám đồng loạt xuất hiện. Hoa hậu Khánh Vân ghi điểm với visual rực rỡ, diện đầm ôm tôn dáng, thân thiện chụp ảnh cùng cô dâu chú rể. Bên cạnh đó là sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng như Mâu Thuỷ, Ngọc Châu...

Hương Ly diện váy cưới gợi cảm, gây chú ý bởi bó hoa to đặt trước bụng

Hương Ly quyết "giấu kín bưng" vòng 2 giữa nghi vấn mang thai

Hoa hậu Khánh Vân tình tứ bên chồng

Vợ chồng Khánh Vân rất thân thiết với Á hậu Hương Ly

Ngọc Châu cũng đã lên đồ đến check in ngày vui của người em thân thiết

Chú rể lộ diện, tất bật chuẩn bị cho lễ cưới

Theo ghi nhận của chúng tôi, chú rể Tùng Anh xuất hiện từ rất sớm trong bộ vest chỉn chu, trực tiếp kiểm tra từng khu vực và hỗ trợ ekip hoàn thiện khâu trang trí. Không gian tiệc cưới được phủ kín sắc trắng chủ đạo, kết hợp hàng nghìn bông hoa tươi tạo cảm giác sang trọng nhưng tinh tế. Từ sảnh đến bàn tiệc đều được chăm chút kỹ lưỡng, thể hiện sự đầu tư không chỉ về vật chất mà còn là tâm huyết của cô dâu – chú rể cho ngày đặc biệt nhất của đời mình.

Chú rể xuất hiện sớm, sẵn sàng đón khách mời đến chúc phúc

Chú rể Tùng Anh lộ diện, đích thân chuẩn bị những khâu cuối cùng cho ngày cưới

Nam doanh nhân trông có vẻ hồi hộp nhưng rất hạnh phúc

Ở giữ sân khấu là tháp bánh kem to, có tên Tùng Anh - Hương Ly viết tắt

Lối vào lễ đường phủ kín hoa tươi, sang trọng và tinh tế

Trên sân khấu còn bày trí sẵn 1 chiếc đàn piano

Không gian cưới đã chỉn chu, sẵn sàng đón tiếp khách mời

Hương Ly từng đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, ghi điểm nhờ chiều cao 1m76, kỹ năng catwalk chuyên nghiệp và gương mặt sắc sảo. Trước khi bước vào đấu trường nhan sắc, Hương Ly đã có kinh nghiệm làm người mẫu, nhiều lần gây chú ý trên các sàn runway lớn nhỏ. Cô nhiều lần thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, lọt vào top 5 năm 2019 và 2022. Năm 2023, Hương Ly tiếp tục đăng ký dự Miss Universe Vietnam và đạt danh hiệu Á hậu 1. Sau đó, người đẹp được bổ nhiệm làm Giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam.

Hương Ly nhận lời cầu hôn vào tháng 3/2025. Theo nhiều nguồn tin, bạn trai của cô là một doanh nhân người Hà Nội, không hoạt động trong ngành giải trí. Trước đây anh từng du học tại London (Anh) rồi về kế nghiệp gia đình. Hiện tại chồng tương lai của Hương Ly kinh doanh ngành sản xuất giấy.