Đám cưới gây chú ý tại Hải Hậu: Rạp cưới rộng 1.000m2, dàn xe moto tiền tỷ rước dâu

Một trong những đám cưới xa hoa nhất tại Hải Hậu (Nam Định cũ) trong những ngày đầu năm mới chính là hôn lễ của cặp đôi Long Anh - Kim Chi . Chú rể Long Anh được biết đến là thiếu gia của một gia đình kinh doanh nức tiếng tại Hải Hậu, trong khi cô dâu Kim Chi là ái nữ của một gia đình kinh doanh khá giả tại Giao Thủy. Sự "môn đăng hộ đối" cùng quy mô tổ chức hoành tráng, đầu tư chỉn chu trong từng chi tiết đã khiến đám cưới của cặp đôi nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý.

(Nguồn: @lexuantrien)

Từ không gian rạp cưới rộng lớn, sân khấu phủ kín hoa tươi, dàn xe rước dâu cực "chất" cho tới thực đơn tiệc cưới toàn sơn hào hải vị… tất cả đã khiến nhiều người ví đây như một sự kiện giải trí quy mô lớn hơn là một tiệc cưới thông thường.

Rạp cưới rộng 1.000m² ngay tại khuôn viên công ty của nhà trai, quy mô hơn 2.000 khách mời

Đám cưới của Long Anh và Kim Chi được tổ chức ngay trong khuôn viên công ty của gia đình nhà trai tại Hải Hậu. Gia đình đã dựng một rạp cưới có diện tích khoảng 1.000m2, đủ sức đón hơn 2.000 khách mời là họ hàng, bạn bè, đối tác và bà con địa phương tới chung vui.

(Nguồn: @dangthaison1991)

Ngay từ bên ngoài, không gian rạp cưới đã gây ấn tượng bởi sự bề thế và lộng lẫy. Toàn bộ khu vực được thiết kế theo phong cách sang trọng với hệ thống ánh sáng, sân khấu và các khu trang trí được đầu tư công phu.

(Nguồn: @dangthaison1991)

Phần sân khấu chính là điểm nhấn nổi bật nhất khi được phủ kín bởi hàng nghìn bông hoa tươi đủ màu sắc. Ngoài sân khấu trung tâm, khu vực rạp cưới còn được bố trí nhiều background check-in với các tiểu cảnh trang trí cầu kỳ để khách mời có thể chụp ảnh lưu niệm cùng cô dâu chú rể.

Một chi tiết cũng khiến nhiều khách mời thích thú là bàn tiệc ngọt khổng lồ được đặt ngay trung tâm tiền sảnh của rạp cưới. Tại đây, gia chủ chuẩn bị nhiều loại bánh ngọt, trà, nước uống và đồ tráng miệng, được bày biện vô cùng tinh tế. Khách mời có thể vừa trò chuyện, vừa nhâm nhi đồ ăn nhẹ trong lúc chờ đến giờ cử hành hôn lễ.

(Nguồn: Phạm Văn Đoan)

Có tới 20 nghệ sĩ đến góp vui: Không khí như một sự kiện giải trí

Một điểm đặc biệt khiến đám cưới này càng trở nên nổi bật trên mạng xã hội là sự xuất hiện của khoảng 20 nghệ sĩ tên tuổi.

Trong đó có những gương mặt quen thuộc như Vượng Râu - cũng chính là chú của chú rể Long Anh, cùng các nghệ sĩ Quốc Anh, Chiến Thắng và nhiều ca sĩ khác đến biểu diễn trong chương trình.

(Nguồn: @hienloanacademy)

Với sân khấu lớn, hệ thống âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp cùng dàn nghệ sĩ biểu diễn xuyên suốt buổi tiệc, nhiều khách mời chia sẻ rằng họ có cảm giác như đang tham dự một chương trình biểu diễn hoặc sự kiện giải trí lớn chứ không chỉ đơn thuần là một tiệc cưới.

Dàn xe rước dâu gây choáng với 20 mô tô phân khối lớn, có chiếc trị giá 1 tỷ đồng

Một trong những hình ảnh gây chú ý nhất trên mạng xã hội chính là đoàn xe rước dâu cực "ngầu" của nhà trai.

Ngoài chiếc xe hoa sang trọng, đoàn rước dâu còn có khoảng 20 chiếc mô tô phân khối lớn do bạn bè và người thân thân thiết của chú rể điều khiển. Dàn xe nối dài trên đường đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của người dân.

(Nguồn: @hienloanacademy)

Trong số đó có những chiếc xe giá trị cao, nổi bật như BMW K1600 - dòng mô tô touring cao cấp có giá gần 1 tỷ đồng. Sự xuất hiện của dàn mô tô phân khối lớn khiến màn rước dâu trở nên vô cùng ấn tượng, tạo nên một hình ảnh vừa sang trọng vừa ấn tượng.

(Nguồn: @hienloanacademy)

Thực đơn tiệc cưới: Tôm hùm, bào ngư... toàn sơn hào hải vị

Không chỉ đầu tư vào không gian và chương trình giải trí, gia đình hai bên còn rất chú trọng đến chất lượng tiệc cưới.

Với quy mô hơn 2.000 khách mời, thực đơn được chuẩn bị phong phú và sang trọng với nhiều món ăn cao cấp. Theo chia sẻ từ khách tham dự, menu tiệc cưới có sự xuất hiện của tôm hùm, bào ngư cùng nhiều món hải sản và đặc sản hấp dẫn khác.

(Nguồn: Phạm Văn Đoan)

Nhờ sự đầu tư quy mô và những chi tiết ấn tượng, đám cưới của Long Anh - Kim Chi nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Nhiều người không giấu được sự trầm trồ trước độ hoành tráng của buổi lễ, từ rạp cưới rộng lớn, sân khấu phủ kín hoa tươi, dàn mô tô rước dâu cho tới sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ.

Không ít cư dân mạng nhận xét rằng đây có thể là một trong những đám cưới hoành tráng nhất tại khu vực Hải Hậu trong thời gian gần đây, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm huyết của hai gia đình dành cho ngày trọng đại của cặp đôi trẻ.