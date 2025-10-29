Đám cưới em chồng Hà Tăng: Hé lộ thời gian, địa điểm, 1 chi tiết khủng đáng mong chờ

Mới đây, Tiên Nguyễn - tiểu thư của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn bất ngờ "đánh úp" công bố sắp lên xe hoa. Chồng của Tiên Nguyễn là người ngoại quốc, anh tên Justin - một chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo. Cặp đôi cùng nhau chụp ảnh cưới ở Anh, cô dâu được khen sang xịn mịn, tình tứ bên chú rể điển trai. Sau khi hỷ sự này được công bố, nhiều người cũng bắt đầu "chấm hóng" đám cưới này. Bởi lẽ trước đó, Hà Tăng, Linh Rin cũng đã có những hôn lễ cổ tích, xa hoa và hoành tráng nhất nhì Vbiz.

Theo nguồn tin thân cận của chúng tôi, lễ cưới của Tiên Nguyễn và Justin sẽ diễn ra vào đầu tháng 12/2025 tại TP.HCM. Địa điểm cụ thể diễn ra hôn lễ chưa được cặp đôi hé lộ. Hiện tại, vợ chồng Tiên Nguyễn và ekip đã cùng nhau chuẩn bị các khâu quan trọng cho ngày cưới.

Đám cưới Tiên Nguyễn sẽ diễn ra vào tháng 12 tới

Dàn khách mời của hôn lễ này là chi tiết khiến nhiều người mong chờ nhất. Bởi lẽ, Tiên Nguyễn từng làm việc chung với nhiều nghệ sĩ Vbiz, chưa kể, mối quan hệ giữa các thành viên nhà tỷ phú cũng luôn thu hút sự quan tâm của dư luận. Nguồn tin của chúng tôi hé lộ, không chỉ có dàn nghệ sĩ cực khủng, mà vợ chồng Hà Tăng - Louis Nguyễn cũng chắc chắn sẽ góp mặt để chúc mừng hạnh phúc cô em gái.

Trước đó, vợ chồng Hà Tăng từng sang Philippines để dự lễ cưới Linh Rin nên chắc chắn cả hai cũng sẽ có mặt để chứng kiến giây phút quan trọng của Tiên Nguyễn

Tiên Nguyễn có hội bạn thân showbiz bao gồm Băng Di, Phương Khánh...

Tiên Nguyễn là con gái của bà Lê Hồng Thủy Tiên, cựu diễn viên nổi tiếng một thời và tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG). Hiện tại, Tiên Nguyễn giữ vai trò Giám đốc Quỹ Vì Cộng Đồng IPP, phụ trách các hoạt động thiện nguyện và xã hội. Tiên Nguyễn sở hữu gần 300 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện giải trí, thời trang quốc tế.



Tiên Nguyễn là em gái cùng cha khác mẹ của doanh nhân Louis Nguyễn, em chồng của "ngọc nữ" Hà Tăng. Trước kia, Hà Tăng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết với Tiên Nguyễn trên MXH. Tiên Nguyễn cũng nhiều lần xuất hiện trên trang cá nhân của Linh Rin - vợ doanh nhân Phillip Nguyễn. Mối quan hệ em chồng - chị dâu của Tiên Nguyễn với Hà Tăng, Linh Rin được đánh giá là khá tốt đẹp, thân thiết.