Đám cưới đang viral khắp Trung Quốc: Cô dâu đẹp phát sáng, chú rể thắng đời 1-0

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện những hình ảnh về một đám cưới khiến ai xem cũng không khỏi cảm thấy xúc động. Cụ thể, đây là một phân cảnh trong bộ phim Mẹ Tôi Là Hoa Khôi Học Đường với sự tham gia của các diễn viên Đặng Ân Hy, Lưu Tá Ninh và Tưởng Long.

Lưu Tá Ninh vô cùng xinh đẹp khi hóa thân thành cô dâu Lâm Thục Nhụy trong phim Mẹ Tôi Là Cô Dâu Học Đường.

Trong đoạn video, khán giả thấy cảnh kết hôn giữa hai nhân vật Khổng Tiểu Cần (Tưởng Long) và Lâm Thục Nhụy (Lưu Tá Ninh). Nếu như cô dâu Lâm Thục Nhụy gây ấn tượng với vẻ đẹp nao lòng cùng tình yêu chân thành, thì chú rể Khổng Tiểu Cần lại chinh phục người xem bằng dáng vẻ của niềm hạnh phúc cùng sự biết ơn, trân trọng vô bờ.

Cả hai diễn viên đều thể hiện diễn xuất rất tốt, khiến người xem cảm nhận được niềm hạnh phúc của nhân vật trong thời khắc trọng đại.

Lâm Thục Nhụy và Khổng Tiểu Cần trao nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của những người thân yêu.

Chứng kiến khoảnh khắp trọng đại mà hai nhân vật cùng nhau trải qua, khán giả không khỏi cảm thấy xúc động, càng thêm tin tưởng vào tình yêu, cũng như dành sự mong chờ cho bộ phim Mẹ Tôi Là Hoa Khôi Học Đường.

Cho những ai chưa biết, câu chuyện phim Mẹ Tôi Là Hoa Khôi Học Đường xoay quanh hai mẹ con Khổng Quế Phương và Khổng Tiểu Cần. Tuổi trẻ của Khổng Quế Phương là những tháng ngày khốn khó, vượt bao khó khăn để nuôi nấng con trai. Trong khi Khổng Tiểu Cần cũng là chàng sinh vẻ trẻ nhiệt huyết và hiếu thảo.

Mẹ Tôi Là Hoa Khôi Học Đường là một bộ phim hài hước nhưng cũng rất ấm áp, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả.

Không may, Khổng Quế Phương lại mắc phải một căn bệnh nan y. Thế nhưng rồi, bà đã có cơ hội để trẻ lại, trở thành một mỹ nhân, cùng con trai Khổng Tiểu Cần trải qua những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc.

Mẹ Tôi Là Hoa Khôi Học Đường là một tác phẩm vừa mang màu sắc hài hước, giàu tính giải trí. Thế nhưng đồng thời, bộ phim cũng có sự ấm áp của tình bạn, tình thân và đem đến những thông điệp ý nghĩa cho khán giả.