Mới đây, những hình ảnh leak của Trương Dư Hi và Tất Văn Quân ở bộ phim Đôi Mắt Trìu Mến đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Ngay lập tức, nó khiến cho người xem "xỉu up xỉu down" vì quá đẹp.

Trong đoạn video, Trương Dư Hi và Tất Văn Quân đang diễn cảnh kết hôn của cặp đôi chính. Dù chỉ là đóng phim, thế nhưng cả hai trông còn "real" hơn cả đám cưới thật. Thậm chí nếu chỉ nhìn từ bóng lưng hoặc không biết mặt diễn viên, có lẽ nhiều người sẽ tưởng họ thực sự là một cặp cô dâu - chú rể đang ở trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời người.

Cảnh hôn lễ trong phim Đôi Mắt Trìu Mến do Trương Dư Hi và Tất Văn Quân đóng chính.

Cho những ai chưa biết, Đôi Mắt Trìu Mến là phim ngôn tình hiện đại được chuyển thể từ tiểu thuyết Thâm Tình Trong Mắt Anh của tác giả Nhĩ Đông Thố Tử. Trong phim, Trương Dư Hi đảm nhận vai nữ chính Diệp Mộng, một cô gái bước vào độ tuổi 30 với một sự nghiệp không viên mãn.

Không hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, Diệp Mộng quyết định bỏ phố về quê, tìm kiếm sự yên bình. Tại đây, cô gặp được nam chính Lý Cận Dữ - do Tất Văn Quân đảm nhận. Lý Cận Dữ dường như luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách khiến cho Diệp Mộng cảm thấy tò mò. Thế rồi, cô biết được những khó khăn trong cuộc sống của Lý Cận Dữ và ra tay giúp đỡ anh.

Ngày qua ngày, mối quan hệ giữa Diệp Mộng và Lý Cận Dữ ngày một trở nên thân thiết. Thế nhưng rồi, một biến cố ập đến khi bí ẩn về cái chết năm xưa của mẹ Diệp Mộng lại liên quan đến người thân của Lý Cận Dữ. Thế nhưng rất may là sau tất cả, họ vẫn có thể vượt qua những nỗi đau quá khứ để đón nhận hạnh phúc của hiện tại và tương lai.

Một vài hình ảnh đẹp của Trương Dư Hi và Tất Văn Quân trong phim Đôi Mắt Trìu Mến:

Cả hai trông vô cùng đẹp đôi, khiến khán giả xem mà hạnh phúc online.