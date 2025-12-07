Ngày cưới thường được coi là ngày vui nhất cuộc đời cô dâu, chú rể cũng như gia đình 2 bên. Tuy nhiên, mới đây, một đám cưới ở Ấn Độ đã không diễn ra như mong đợi khi bỗng nhiên xảy ra tranh chấp, ẩu đả và phải dừng lại.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết vụ việc xảy ra tại một khách sạn ở làng Bodh Gaya, bang Bihar, đông bắc Ấn Độ vào cuối tháng 11 vừa qua. Được biết, đám cưới đáng lẽ phải rất vui vẻ của một cặp đôi ở Ấn Độ đã trở nên hỗn loạn sau khi một cuộc ẩu đả nổ ra chỉ vì... thiếu món tráng miệng.

Những người tham dự đám cưới hất đổ hết thức ăn trên bàn tiệc.

Đoạn phim từ camera giám sát của khách sạn được chia sẻ trên mạng xã hội X và nhanh chóng lan truyền, cho thấy khách mời từ cả hai phía đang ẩu đả bằng ghế nhựa trong cơn thịnh nộ. Cuộc ẩu đả bắt đầu ngay sau khi các nghi lễ cưới kết thúc, và gia đình cô dâu phàn nàn rằng quầy phục vụ đã hết rasgulla - một món tráng miệng phổ biến của Ấn Độ và đây là điều không thể chấp nhận được.

Và họ còn dùng ghế nhựa để đánh nhau.

Gia đình cô dâu đang ở khách sạn trong khi họ hàng chú rể đến từ một ngôi làng gần đó. Trong video, khách mời được nhìn thấy đang xô xát gay gắt, dùng ghế nhựa, đĩa và các vật dụng khác để đánh nhau. Những người khác cũng đấm đá nhau. Trong khi đó, cặp đôi cô dâu chú rể được cho là đang trên đường đến sảnh cưới khi sự việc xảy ra.

Món tráng miệng rasgulla - nguồn cơn dẫn đến vụ ẩu đả trong sự việc. (Ảnh minh họa: Wikipedia)

Cuộc ẩu đả dần lắng xuống sau khi một số khách mời khác can thiệp. Cảnh sát cho biết một số người ở cả hai bên đều bị thương, theo NDTV đưa tin. Gia đình chú rể đổ lỗi cho gia đình cô dâu, đám cưới không tiếp tục vì mâu thuẫn không được giải quyết.

Các nhà chức trách xác nhận rằng gia đình cô dâu đã nộp đơn khiếu nại về vấn đề của hồi môn đối với gia đình chú rể sau khi đám cưới bị hủy bỏ do vụ ẩu đả. Trong khi gia đình chú rể đồng ý tiếp tục đám cưới, gia đình cô dâu tuyên bố "Không cưới xin gì nữa". Mẹ của chú rể cáo buộc rằng trong lúc hỗn loạn, gia đình cô dâu đã lấy đi số trang sức mà cô định tặng gia đình chú rể. Người thân của chú rể cũng khẳng định họ đã đặt phòng khách sạn.

Gia Linh (Theo Mothership)