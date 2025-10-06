Đám cưới đang diễn ra thì mái nhà đổ sập, nhiều quan khách ngay lập tức nhập viện

Một sự cố đáng tiếc đã xảy ra vào ngày 2 tháng 10 tại khách sạn Đông Hải Mingjia Kitchen ở thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, nơi một đám cưới đang được chuẩn bị hân hoan thì bất ngờ bị gián đoạn. Phần mái của địa điểm này đã đổ sập xuống khiến cho không khí đang rộn rã biến thành cảnh tượng hỗn loạn và lo lắng.

Chỉ vài ngày sau sự kiện, phóng viên của Red Star News đã liên lạc được với anh Liang, chú rể của hôn lễ. Anh Liang chia sẻ rằng một số người tham dự, bao gồm cả các phù dâu, đã bị thương trong sự cố. Anh nói: "Lúc 11 giờ 08 phút, chúng tôi đã sắp xếp được khoảng bảy, tám bàn tiệc. Đột nhiên, toàn bộ phòng tiệc sập xuống. Tôi đang ở bệnh viện để chăm sóc họ."

Cơ quan quản lý khẩn cấp của huyện Đông Hải đã thông báo rằng họ đã kịp thời giải cứu được 4 người bị mắc kẹt trong vụ sập mái vào ngày xảy ra sự cố. Những người bị thương đã được nhanh chóng đưa đi cấp cứu và hiện tại vụ việc đang được điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, vào ngày 2 tháng 10, đã có đoạn video được lan truyền cho thấy phần ngoại thất của tầng mái tại nhà hàng Đông Hải Mingjia Kitchen bị sụp đổ, và lực lượng cứu hỏa cùng với xe cứu thương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

Một nhân viên của nhà hàng đã mô tả với phóng viên Red Star News rằng, trần nhà của tầng hai và tầng ba nhà hàng có treo nhiều vật trang trí, cột và giá đỡ. "Vào lúc 11 giờ 30 phút, sau khi món khai vị đã được phục vụ, mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Cột và giá đỡ trên nóc phòng tầng ba, cùng với các vật trang trí, tất cả đều đổ ập xuống."

Nhân viên này cũng cho biết, vào thời điểm xảy ra sự cố, có bốn gia đình đang tổ chức tiệc tại khách sạn, trong đó có một gia đình không bị ảnh hưởng nhiều. Sau khi sự cố xảy ra, khu vực dưới đất bị ngập nước. "Mọi người của chúng tôi đều đã vào bên trong để giải cứu. Có người bị thương, và cảnh sát cũng đã kịp thời có mặt tại hiện trường."