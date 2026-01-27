HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đám cưới của Tôn Bằng và vợ kém 26 tuổi: Cô dâu lộ nhan sắc thật qua cam thường

S.A |

Trên các tài khoản cá nhân của mình, Tôn Bằng cập nhật nhiều thông tin về đám cưới.

Tôn Bằng (sinh năm 1981) được cư dân mạng Việt Nam biết đến sau cuộc hôn nhân với Hằng Du Mục (Nguyễn Thị Thái Hằng, sinh năm 1995). Khoảng giữa năm 2024, cặp đôi quyết định đường ai nấy, 4 người con trai (con chung và con riêng) đều do Hằng Du Mục nuôi.

Từ đó trở đi, Tôn Bằng cũng hoạt động nhiều trên TikTok, liên tục cập nhật cuộc sống với cộng đồng mạng. Mới nhất, Tôn Bằng thông báo đã tổ chức đám cưới rình rang với người vợ thứ 4 - Nguyễn Thị Thảo.

Đám cưới của Tôn Bằng và vợ kém 26 tuổi: Cô dâu lộ nhan sắc thật qua cam thường- Ảnh 1.
Đám cưới của Tôn Bằng và vợ kém 26 tuổi: Cô dâu lộ nhan sắc thật qua cam thường- Ảnh 2.

Vợ chồng Tôn Bằng

Trong khoảnh khắc rước vợ về dinh, Tôn Bằng cúi xuống mang giày cho cô dâu. Về phần cô dâu, Thảo lại gây chú ý khi chồng đến đón dâu nhưng miệng vẫn nhai gì đó không ngừng khiến nhiều người thắc mắc.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng quan tâm đến ảnh cưới của cặp đôi. Cư dân mạng thừa nhận rằng đã không nhận ra Nguyễn Thị Thảo vì ảnh chụp cam thường trong đám cưới không giống với hình ảnh đã được đăng trước đó.

Hiện tại các từ khóa liên quan đến đám cưới cặp đôi như “Tôn Bằng và Thanh Thảo”, “Nguyễn Thanh Thảo” đều lọt tìm kiếm phổ biến trên MXH.

Đám cưới của Tôn Bằng và vợ kém 26 tuổi: Cô dâu lộ nhan sắc thật qua cam thường- Ảnh 3.

Hành động của vợ Tôn Bằng gây chú ý

Đám cưới của Tôn Bằng và vợ kém 26 tuổi: Cô dâu lộ nhan sắc thật qua cam thường- Ảnh 4.
Đám cưới của Tôn Bằng và vợ kém 26 tuổi: Cô dâu lộ nhan sắc thật qua cam thường- Ảnh 5.

Tôn Bằng ngồi xuống mang giày cho cô dâu (Ảnh: TTNV)

Đám cưới của Tôn Bằng và vợ kém 26 tuổi: Cô dâu lộ nhan sắc thật qua cam thường- Ảnh 6.
Đám cưới của Tôn Bằng và vợ kém 26 tuổi: Cô dâu lộ nhan sắc thật qua cam thường- Ảnh 7.

Ảnh cưới của cặp đôi trước đó (Ảnh: TTNV)

Đám cưới của Tôn Bằng và vợ kém 26 tuổi: Cô dâu lộ nhan sắc thật qua cam thường- Ảnh 8.

Tìm kiếm liên quan đến Tôn Bằng và Thanh Thảo (Ảnh chụp màn hình)

Được biết Nguyễn Thị Thảo sinh năm 2007, đến từ Lào Cai, kém Tôn Bằng 26 tuổi. Ban đầu, cặp đôi úp mở xuất hiện chung nhưng không xác nhận mối quan hệ. Từ khoảng đầu tháng 8, Thảo dần thoải mái hơn trong việc chia sẻ về mối quan hệ của mình.

Trên trang cá nhân của mình, Thảo thường đăng tải các hình ảnh đi du lịch tại các tỉnh, thành ở Trung Quốc. Cô cũng “flex” một số đoạn clip khoe góc nghiêng của Tôn Bằng, ngồi trong xe ô tô, được Tôn Bằng nấu đồ ăn cho,... và thể hiện sự hạnh phúc.

Đám cưới của Tôn Bằng và vợ kém 26 tuổi: Cô dâu lộ nhan sắc thật qua cam thường- Ảnh 9.
Đám cưới của Tôn Bằng và vợ kém 26 tuổi: Cô dâu lộ nhan sắc thật qua cam thường- Ảnh 10.

Hình ảnh của vợ chồng Tôn Bằng trước đây (Ảnh chụp màn hình)

Đám cưới của Tôn Bằng và vợ kém 26 tuổi: Cô dâu lộ nhan sắc thật qua cam thường- Ảnh 11.
Đám cưới của Tôn Bằng và vợ kém 26 tuổi: Cô dâu lộ nhan sắc thật qua cam thường- Ảnh 12.

Tôn Bằng liên tục khoe trang hoàng nhà để đón vợ (Ảnh chụp màn hình)

Về phần mình, Tôn Bằng từng trải qua 3 cuộc hôn nhân và có 4 người con. Tuy nhiên, Tôn Bằng cho biết mình chưa từng chụp ảnh cưới hay tổ chức lễ cưới vì vậy đây là lần đầu tiên người này tổ chức đám cưới.

Hồi tháng 8/2024 - thời điểm xảy ra ồn ào hôn nhân Tôn Bằng - Hằng Du Mục, Hằng từng đề cập đến chuyện cưới xin với Tôn Bằng. Cô cho biết mình lấy Tôn Bằng nhưng “một chiếc nhẫn không có, một món sính lễ cũng không” khiến nhiều người bất ngờ.

(Tổng hợp)

Hiếm có: Người phụ nữ sang chăm sóc ông thông gia bị bệnh ở Thái Nguyên, hé lộ câu chuyện phía sau
Tags

Tôn Bằng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại