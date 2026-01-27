Đám cưới của Tôn Bằng và vợ kém 26 tuổi: Cô dâu lộ nhan sắc thật qua cam thường

Tôn Bằng (sinh năm 1981) được cư dân mạng Việt Nam biết đến sau cuộc hôn nhân với Hằng Du Mục (Nguyễn Thị Thái Hằng, sinh năm 1995). Khoảng giữa năm 2024, cặp đôi quyết định đường ai nấy, 4 người con trai (con chung và con riêng) đều do Hằng Du Mục nuôi.

Từ đó trở đi, Tôn Bằng cũng hoạt động nhiều trên TikTok, liên tục cập nhật cuộc sống với cộng đồng mạng. Mới nhất, Tôn Bằng thông báo đã tổ chức đám cưới rình rang với người vợ thứ 4 - Nguyễn Thị Thảo.

Vợ chồng Tôn Bằng

Trong khoảnh khắc rước vợ về dinh, Tôn Bằng cúi xuống mang giày cho cô dâu. Về phần cô dâu, Thảo lại gây chú ý khi chồng đến đón dâu nhưng miệng vẫn nhai gì đó không ngừng khiến nhiều người thắc mắc.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng quan tâm đến ảnh cưới của cặp đôi. Cư dân mạng thừa nhận rằng đã không nhận ra Nguyễn Thị Thảo vì ảnh chụp cam thường trong đám cưới không giống với hình ảnh đã được đăng trước đó.

Hiện tại các từ khóa liên quan đến đám cưới cặp đôi như “Tôn Bằng và Thanh Thảo”, “Nguyễn Thanh Thảo” đều lọt tìm kiếm phổ biến trên MXH.

Hành động của vợ Tôn Bằng gây chú ý

Tôn Bằng ngồi xuống mang giày cho cô dâu (Ảnh: TTNV)

Ảnh cưới của cặp đôi trước đó (Ảnh: TTNV)

Tìm kiếm liên quan đến Tôn Bằng và Thanh Thảo (Ảnh chụp màn hình)

Được biết Nguyễn Thị Thảo sinh năm 2007, đến từ Lào Cai, kém Tôn Bằng 26 tuổi. Ban đầu, cặp đôi úp mở xuất hiện chung nhưng không xác nhận mối quan hệ. Từ khoảng đầu tháng 8, Thảo dần thoải mái hơn trong việc chia sẻ về mối quan hệ của mình.

Trên trang cá nhân của mình, Thảo thường đăng tải các hình ảnh đi du lịch tại các tỉnh, thành ở Trung Quốc. Cô cũng “flex” một số đoạn clip khoe góc nghiêng của Tôn Bằng, ngồi trong xe ô tô, được Tôn Bằng nấu đồ ăn cho,... và thể hiện sự hạnh phúc.

Hình ảnh của vợ chồng Tôn Bằng trước đây (Ảnh chụp màn hình)

Tôn Bằng liên tục khoe trang hoàng nhà để đón vợ (Ảnh chụp màn hình)

Về phần mình, Tôn Bằng từng trải qua 3 cuộc hôn nhân và có 4 người con. Tuy nhiên, Tôn Bằng cho biết mình chưa từng chụp ảnh cưới hay tổ chức lễ cưới vì vậy đây là lần đầu tiên người này tổ chức đám cưới.

Hồi tháng 8/2024 - thời điểm xảy ra ồn ào hôn nhân Tôn Bằng - Hằng Du Mục, Hằng từng đề cập đến chuyện cưới xin với Tôn Bằng. Cô cho biết mình lấy Tôn Bằng nhưng “một chiếc nhẫn không có, một món sính lễ cũng không” khiến nhiều người bất ngờ.

