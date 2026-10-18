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"Đám cưới của Quân A.P"

Liên Hoa
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Cư dân mạng bất ngờ xôn xao bàn tán về ngày trọng đại của Quân A.P.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước cụm từ tìm kiếm "đám cưới Quân A.P". Trên khắp các diễn đàn, cư dân mạng liên tục bàn luận, đặt nghi vấn nam ca sĩ đã bí mật tổ chức ngày trọng đại, đồng thời réo tên Lê Khanh và lục lại loạt hint từng khiến cả hai vướng nghi vấn tình cảm.

Từ những hình ảnh được cho là ảnh cưới tại Ý đến các động thái liên quan của cặp đôi, mọi chi tiết đều được dân tình đưa ra mổ xẻ, khiến câu chuyện Quân A.P chuẩn bị về chung một nhà một lần nữa trở thành tâm điểm bàn luận.

- Ảnh 1.

Dân tình bất ngờ tìm kiếm về đám cưới của Quân A.P

Nguồn cơn khiến mạng xã hội sục sôi lần này xuất phát từ teaser mới của Running Man Vietnam mùa 4. Trong đoạn giới thiệu tập mới, dàn cast cùng nhau chuẩn bị bối cảnh cho một đám cưới. Đáng chú ý, một vài khung hình hé lộ nhân vật được tổ chức lễ cưới được cho là Quân A.P. Những hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, từ đó kéo theo hàng loạt đồn đoán về việc Quân A.P bí mật tổ chức hôn lễ.

- Ảnh 2.

Những tìm kiếm về đám cưới của Quân A.P xuất phát từ hình ảnh trong teaser tập mới Running Man Vietnam

- Ảnh 3.

Theo những gì được chương trình hé lộ, concept tập tới sẽ là đám cưới, và nhân vật được dàn cast chăm chút trong ngày vui chính là Quân A.P

Chưa chính thức công khai nhưng Quân A.P cũng không quá che giấu về "nửa kia" của mình. Trong nhiều dịp đặc biệt, nam ca sĩ và Lê Khanh cùng nhau xuất hiện công khai. Ngoài ra, loạt hình ảnh thân mật giữa cả hai đã không ít lần bị dân tình soi triệt để.

Đáng nói nhất là hồi tháng 7 vừa rồi, Quân A.P trượt tay chia sẻ một bức ảnh chụp cùng một cô gái trong trang phục cô dâu - chú rể giữa khung cảnh lãng mạn tại Ý rồi nhanh chóng xóa đi chỉ sau ít phút. Dù nam ca sĩ đã "thu hồi" rất nhanh, bức ảnh vẫn kịp được cư dân mạng lưu lại và lan truyền trên nhiều nền tảng.

Không quá khó để cộng đồng mạng nhanh chóng xác định cô gái xuất hiện trong bức hình chính là Lê Khanh - bạn gái gắn bó với Quân A.P suốt nhiều năm qua. Trên trang cá nhân sau đó, Lê Khanh cũng có động thái gây chú ý trên mạng xã hội. Cô đăng tải loạt hình trong chuyến đi châu Âu với khung cảnh, thời gian trùng khớp với chuyến đi của Quân A.P nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện ảnh cưới.

- Ảnh 4.

Quân A.P và Lê Khanh "phát tín hiệu" về ngày chính thức bước lên lễ đường

Chuyện tình của Quân A.P và Lê Khanh đã kéo dài hơn một thập kỷ. Hai người quen nhau từ khi còn học tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội), sau đó tiếp tục học chung tại THPT Phan Đình Phùng. Tình cảm nảy nở từ những năm học lớp 9 và được cả hai gìn giữ đến tận hiện tại.

Từ khoảng năm 2012, Quân A.P đã từng đăng tải những hình ảnh đầu tiên của Lê Khanh trên mạng xã hội. Dù sau này trở thành ca sĩ nổi tiếng, sở hữu nhiều bản hit và lượng người hâm mộ đông đảo, anh vẫn lựa chọn bảo vệ chuyện tình cảm thay vì biến nó thành chủ đề truyền thông. Trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật, Quân A.P gần như không vướng bất kỳ tin đồn tình ái nào ngoài mối quan hệ với Lê Khanh.

Chính sự bền bỉ ấy khiến Quân A.P nhiều lần được khán giả gọi vui là "green flag" của Vbiz. Không phô trương, không thường xuyên xuất hiện cùng nhau trước truyền thông nhưng luôn đồng hành trong cuộc sống, cặp đôi đã cùng nhau đi qua quãng thời gian trưởng thành từ tuổi học trò, chứng kiến những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp lẫn cuộc sống của đối phương.

- Ảnh 5.

Cư dân mạng trông ngóng đám cưới của cả hai

Ảnh: Tổng hợp

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Tags

Quân A.P

Lê Khanh

đám cưới

mang xa hoi

Running Man Vietnam

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