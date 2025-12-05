Đám cưới của nàng công chúa Hoàng gia hot nhất lúc này: Chú rể tài phiệt lộ thân thế quyền lực khiến dân mạng dậy sóng

Công chúa Pongsoriya Norodom, 28 tuổi - cháu gái của Quốc vương Norodom Sihamoni đã khiến thủ đô Phnom Penh bừng sáng khi tổ chức một “đám cưới thế kỷ” kết hợp truyền thống và hiện đại. Cô dâu là con gái của Thân vương Norodom Chakrapong, nổi tiếng là gương mặt đại diện cho thế hệ Z trong Hoàng gia Campuchia, với hình ảnh năng động trên mạng xã hội.

Theo Histoires Royales, lễ cưới của Công chúa Pongsoriya và chú rể Seav Chhuon Ing - thiếu gia tập đoàn Daun Penh Trading, đơn vị sở hữu thương hiệu nước đóng chai Provida – được xem là “sự kiện hoàng gia được mong đợi nhất năm”. Chhuon Ing từng được Prestige Online Cambodia bình chọn vào danh sách “40 gương mặt dưới 40 tuổi có ảnh hưởng nhất Campuchia”, được đánh giá là đại diện của thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp mới.

South China Morning Post cho biết Công chúa Pongsoriya từng theo học tại Đại học Kinh tế và Ngoại thương Bắc Kinh và từng là đại sứ thương hiệu của Xiaomi. Trong khi đó, chú rể là người thừa kế doanh nghiệp nước uống hàng đầu trong nước.

Theo HOLA! đưa tin, đám cưới được tổ chức theo nghi thức hoàng gia Campuchia, bao gồm nhiều sự kiện nối tiếp: tiệc tiền hôn lễ, các nghi thức truyền thống, lễ ban phúc của hoàng gia và dạ tiệc phương Tây. Công chúa thay nhiều bộ trang phục, từ trang phục truyền thống Khmer đến các mẫu haute couture hiện đại. Mỗi lần xuất hiện, cô đều trở thành tâm điểm chú ý.

Trong lễ chính, cô dâu diện váy lụa đặt may của thương hiệu Campuchia SOKNAN Atelier, trang trí bằng họa tiết truyền thống và đội vương miện kim cương, tạo nên vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại. Tại dạ tiệc phương Tây, cô chuyển sang mẫu váy lông trắng phong cách thập niên 1920 do Atelier Nhem thiết kế, toát lên tinh thần thời trang đương đại. Nhiều bộ trang phục Khmer truyền thống cũng được cô lựa chọn cho các nghi thức khác, đi kèm bộ sưu tập trang sức lớn thể hiện ý nghĩa kế thừa hoàng tộc.

Khoảnh khắc xúc động nhất là khi Công chúa Pongsoriya dành điệu nhảy đầu tiên cho cha mình - Thân vương Chakrapong - khiến cả khán phòng nghẹn ngào. Chiếc bánh cưới được thực hiện bởi nghệ nhân Siso, lấy cảm hứng từ phong cách hoàng gia cổ điển và trang trí bằng các loại quả mọng theo mùa.

Điểm nhấn mang tính biểu tượng của buổi lễ là sự xuất hiện của Quốc vương Norodom Sihamoni để trực tiếp ban phúc cho cháu gái. Khoảnh khắc này được đánh giá là tăng thêm chiều sâu truyền thống và sự trang trọng của hôn lễ.

