Đám cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia: Cô gái được mong chờ nhất liệu có góp mặt?

Chỉ còn ít ngày nữa, hôn lễ được mong chờ nhất đầu năm 2026 của Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi sẽ chính thức diễn ra. Vốn là người kín tiếng, cặp đôi không thông báo cũng không có bất kì động thái liên quan nào đến hỷ sự trên mạng xã hội. Các tài khoản cá nhân của Phương Nhi và Minh Hoàng đều đặt chế độ riêng tư. Ngoài những chi tiết liên qua đến cô dâu và chú rể thì dàn khách mời của đám cưới này cũng được mong chờ. Bởi lẽ trước khi lui về hậu trường, Phương Nhi có mối quan hệ thân thiết với rất nhiều nàng hậu.

Và một trong những khách mời được hy vọng sẽ đến chúc phúc Phương Nhi nhất chính là Hoa hậu Lương Thuỳ Linh. Thời điểm đăng quang Á hậu và hoạt động ở công ty Sen Vàng thì Phương Nhi và Lương Thuỳ Linh gắn bó như hình với bóng. Cả hai xây dựng hình ảnh đôi "chị chị em em" rất thân thiết, gắn bó. Với mối quan hệ tốt đẹp như thế, ai cũng mong Lương Thuỳ Linnh sẽ góp mặt để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cô em thân thiết.

Theo nguồn tin thân cận của chúng tôi, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh là khách mời sao Việt hiếm hoi sẽ xuất hiện trong lễ cưới của Phương Nhi và Minh Hoàng. Netizen chấm hóng chờ ngày cả hai nảng hậu xuất hiện chung khung hình.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh sẽ tham dự đám cưới của Á hậu Phương Nhi (Ảnh: FBNV)

Phương Nhi và Minh Hoàng sẽ tổ chức lễ cưới trong 2 ngày 22/1 và 23/1 tại một trong những khu resort sang trọng thuộc sở hữu của tập đoàn nhà chú rể. Khách mời dự đám cưới của Phương Nhi và chồng có quy định dresscode trang phục với màu sắc phong phú thiên về phong cách nhẹ nhàng, tươi tắn. Đặc biệt nhất, trong lịch trình đám cưới của Á hậu Phương Nhi còn có hoạt động chưa từng xuất hiện trong các hôn lễ showbiz chính là giải đấu thể thao được tổ chức vào sáng 23/1.

Á hậu Phương Nhi sống kín tiếng, sắp lên xe hoa với thiếu gia tập đoàn (Ảnh: FBNV)

Lúc còn hoạt động showbiz, Phương Nhi từng nhiều lần nói trên livestream rất muốn được sang nhà Lương Thùy Linh để chơi và ngủ lại cùng đàn chị. Trong hậu trường những sự kiện, Phương Nhi thường xuyên bị bắt gặp chọn vị trí ngồi sát cạnh và còn có hành động gần gũi với Lương Thuỳ Linh. Cả hai mỹ nhân "dính như sam", gắn bó đến mức có lúc được cư dân mạng hợp lực "đu OTP".

Ít ai biết rằng một trong những lý do Phương Nhi đăng ký thi Miss World Vietnam là được truyền cảm hứng bởi Hoa hậu Lương Thùy Linh. Khi còn là một cô sinh viên nhút nhát, Á hậu Phương Nhi đã theo dõi Lương Thùy Linh và rất ấn tượng bài nói của chị trong một buổi talkshow tiếng Anh. Và từ đó, Phương Nhi mới nghĩ đến và quyết định "phá kén" đặt bút đăng ký thi Hoa hậu. "Tôi rất thần tượng chị Lương Thuỳ Linh, khi trở thành Á hậu tôi mới có cơ hội gặp và ôm chị. Được tiếp xúc với chị Linh ở khoảng cách gần tôi vui dã man, tôi nghĩ: 'Trời ơi, cũng có ngày mình đu idol thành công nhất hệ mặt trời'", Phương Nhi từng chia sẻ cùng chúng tôi.

Phương Nhi và Lương Thuỳ Linh có mối quan hệ chị em rất thân thiết (ảnh: FBNV)

Cho đến tầm đầu năm 2024, mối quan hệ giữa Lương Thùy Linh và Phương Nhi bị bàn tán. Nguồn cơn xuất phát từ việc netizen phát hiện Lương Thùy Linh ẩn ảnh chung với Phương Nhi. Ngay lập tức, công ty đã đưa ra phản hồi: "Trước khi những thông tin xung quanh vấn đề này lan truyền sai lệch và rộng rãi hơn, cũng như giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả dành tình yêu thương cho Lương Thùy Linh và Nguyễn Phương Nhi, chúng tôi xin phép được đưa ra thông báo rằng: Đây là thông tin sai sự thật. Công ty Sen Vàng hiểu sự quan tâm của quý khán giả dành cho các Hoa Á hậu trực thuộc công ty, mong rằng quý vị sẽ chọn lọc thông tin và tránh để những tin đồn sai sự thật khiến quý vị thất vọng".

Liên quan đến vấn đề bức ảnh chung giữa Lương Thùy Linh và Phương Nhi bất ngờ "bay màu" thì phía đại diện giải thích do Miss World Vietnam 2019 "dọn dẹp" lại trang cá nhân để xây dựng hình ảnh hợp với phong cách hiện tại. Trong lúc Lương Thuỳ Linh chọn lọc và ẩn đi ảnh cũ vô tình có những khoảnh khắc chụp cùng Phương Nhi, vì thế vài ảnh chung của cả hai bị mất đi. Công ty cho biết quyết định này đã được thông báo đến các cá nhân liên quan. Sau khi thấy tình hình bị chuyển biến theo hướng không mong muốn, Lương Thùy Linh đã cho hiển thị lại bức ảnh trên.

Thời điểm đó, công ty cho biết Phương Nhi và Lương Thùy Linh vẫn giữ quan hệ thân thiết chứ không căng thẳng như tin đồn. Ngoài ra, nguyên nhân cả hai ít gặp nhau là do Phương Nhi trở về Hà Nội để tiếp tục việc học còn Lương Thùy Linh cũng có những dự án riêng. "Hoa hậu Lương Thùy Linh và Á hậu Nguyễn Phương Nhi vẫn duy trì những tình cảm tốt đẹp dành cho nhau và không có việc xích mích hay mâu thuẫn nào", phía công ty từng phản hồi.

Phía công ty từng khẳng định mối quan hệ của Lương Thuỳ Linh và Phương Nhi tốt đẹp chứ không căng thẳng như lời đồn (ảnh: FBNV)

Hiện tại, Lương Thùy Linh và Phương Nhi vẫn còn theo dõi nhau trên mạng xã hội. Thời gian qua Phương Nhi cũng không hoạt động trang cá nhân hay tương tác với bất kỳ ai. Trong khi đó, Lương Thuỳ Linh vẫn chăm chỉ hoạt động showbiz.

Lương Thùy Linh sinh năm 2000, từng đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Cô là một trong những nàng Hậu nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ vì sở hữu nhan sắc ấn tượng và thành tích học tập "khủng". Dừng chân ở vị trí Top 12 Miss World, tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Ngoại Thương, liên tục nhận được những hợp đồng quảng cáo lớn, trở thành giảng viên trợ giảng ở tuổi 23. Ngoài vị trí Hoa hậu, "cô giáo", Lương Thuỳ Kinh còn có những thành công nhất định khi làm MC.