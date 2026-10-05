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Đâm chết người tình của chồng cũ vì tiền cấp dưỡng nuôi con

Nhật Huy
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Mâu thuẫn với người tình của chồng cũ về tiền cấp dưỡng nuôi con, Trần Thị Mỹ Chi đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Khi gây án, Chi đang được hoãn chấp hành án phạt 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” do đang nuôi con nhỏ.

Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Thị Mỹ Chi (SN 1991, ngụ phường Vĩnh Tế, An Giang), để điều tra về hành vi “Giết người".

Theo điều tra ban đầu, Chi đang được hoãn chấp hành án phạt tù 8 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” do đang nuôi con nhỏ.

Chi đã ly hôn với anh L.V.T. (SN 1991, ngụ xã Hòa Lạc, tỉnh An Giang). Sau khi ly hôn, anh T. sống như vợ chồng cùng chị T.T.M. (SN 1983, tỉnh An Giang).

- Ảnh 1.

Trần Thị Mỹ Chi. Ảnh: Hải Anh.

Do mâu thuẫn liên quan đến tiền cấp dưỡng nuôi con, Chi và chị M. nhiều lần cự cãi, nhắn tin xúc phạm nhau.

Trưa 3/10, bực tức vì những mâu thuẫn trước đó, Chi điều khiển xe máy, mang theo dao đến nhà anh T. tìm chị M. để giải quyết.

Tại đây, Chi và chị M. tiếp tục xảy ra tranh cãi, xô xát. Sau khi được mọi người can ngăn, Chi chạy ra ngoài rồi dùng gạch ném về phía chị M. nhưng không trúng.

Hai bên sau đó tiếp tục lao vào giằng co và dùng dao tấn công nhau. Trong lúc xô xát, Chi dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị M.

Những người có mặt nhanh chóng can ngăn, đưa chị M. đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Chi đến Công an phường Vĩnh Tế đầu thú.

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Tags

An Giang

giết người

Mua bán trái phép chất ma túy

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