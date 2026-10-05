Bắt, khám xét khẩn cấp với Nguyễn Trọng Nghĩa SN 1995, thu 65 con dấu tên lãnh đạo, kế toán

Lực lượng chức năng thu giữ 43 điện thoại di động, 02 laptop, 65 con dấu tên lãnh đạo, kế toán, cùng nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 5/10/2026 cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 03 đối tượng trong đường dây thành lập hàng trăm công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Số tiền trên các hóa đơn bước đầu xác định lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Qua xác minh, Công an tỉnh xác định một đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nhằm trốn thuế. Đường dây có đối tượng ở Đồng Tháp móc nối với đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác.

Qua đấu tranh, xác định Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1978, ngụ TP. Hồ Chí Minh) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1995, thường trú tỉnh Đồng Tháp) là mắt xích quan trọng, giúp sức đắc lực cho Tuấn. Các đối tượng thành lập hàng trăm công ty “ma” để xuất bán hóa đơn GTGT cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Bên mua dùng các hóa đơn này để hợp thức hồ sơ quyết toán, hưởng hoàn thuế, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.

Đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ảnh: Công an Đồng Tháp Đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ảnh: Công an Đồng Tháp

Ngày 25/9/2026, Cơ quan An ninh điều tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an TP. Hồ Chí Minh bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tuấn và Nghĩa. Lực lượng chức năng thu giữ 43 điện thoại di động, 02 laptop, 01 máy in màu, 117 token và 68 con dấu công ty. Ngoài ra còn 65 con dấu tên lãnh đạo, kế toán, cùng nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đến ngày 01/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 03 tháng đối với Nguyễn Hoàng Tuấn và Nguyễn Trọng Nghĩa về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” (Điều 203 BLHS); khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Nguyễn Hữu Toàn (SN 1982, ngụ xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Trốn thuế” (Điều 200 BLHS).

Vụ án đang được tiếp tục củng cố, điều tra mở rộng.