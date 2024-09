Theo cáo trạng, vào 19 giờ ngày 5-4, Chung cùng người yêu và một số người bạn khác uống rượu tại phòng trọ ở phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, trong đó có anh M.V.L.T. (SN 2002, trú tại phường An Lưu).



Bị cáo Lò Văn Chung

2 giờ sau, anh T. cùng 1 người bạn đi chơi, Chung tiếp tục ngồi uống rượu cùng các bạn. Đến 1 giờ ngày 6-4, giữa Chung và bạn gái cãi nhau nên mọi người gọi anh T. về phòng trọ để can ngăn.

Trong khi xảy ra cãi vã, Chung tát vào mặt bạn gái, anh T. vào can và tát vào mặt Chung. Do thấy Chung đã say rượu nên anh T. dìu Chung lên gác xép ngủ. Lúc này người yêu Chung lại chửi Chung.

Chung nói với người yêu: "Mày tin tao cầm dao chém mày không" thì anh T. nói: "Tao thách mày". Liền đó, Chung nhảy từ cầu thang xuống chạy vào bếp lấy 1 con dao dài 25 cm rồi đâm liên tiếp 5 nhát về phía anh T. Sau đó, anh T. được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt Lò Văn Chung 15 năm tù về tội giết người theo điểm n, khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự.