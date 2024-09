Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã bắt giữ Thạch Nhân (SN 1999, trú huyện Trà Cú, Trà Vinh), đối tượng bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích với một công an xã.

Thạch Nhân tại cơ quan công an.

Trước đó, đêm 30/12/2023, Công an xã Tân Hiệp (huyện Trà Cú, Trà Vinh) nhận tin báo và đến giải quyết vụ đánh nhau ở ấp Bến Nố (xã Tân Hiệp). Tổ công tác mời các đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc, riêng Thạch Nhân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cùng tham gia tổ công tác giải quyết vụ việc có anh Thạch Một - công an viên ấp Bến Nố. Đến 21 giờ cùng ngày, trên đường từ trụ sở về nhà, anh Thạch Một bị Thạch Nhân chặn đường và dùng dao gây thương tích .

Anh Một được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng tính mạng, nhưng bị tổn thương cơ thể 7%.

Tháng 3/2024, Công an huyện Trà Cú đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Thạch Nhân về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, do Thạch Nhân đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên tháng 7 vừa qua, Công an huyện Trà Cú ra quyết định truy nã.

Ngày 13/9, Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Công an quận Bình Tân (TPHCM) phát hiện, bắt giữ Thạch Nhân và bàn giao cho Công an huyện Trà Cú tiếp tục điều tra, xử lý.