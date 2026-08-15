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'Đám cháy từ nhà máy lọc dầu Nga sẽ sưởi ấm Ukraine'

Mai Phương
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Ukraine vừa đáp trả tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về việc sẽ tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong mùa Đông.

Ảnh đám cháy do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố.

Cảnh báo của Ukraine

Tờ Kyiv Post dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine bằng một lời cảnh báo về các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả bài đăng của Bộ Quốc phòng Nga, đe dọa sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong mùa Đông này.

Hôm 14/8, Cục Truyền thông Chiến lược của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã đăng tải một hình ảnh trên Telegram cho thấy một đám cháy tại một cơ sở công nghiệp với chú thích: "Chúng ta sẽ sưởi ấm bằng lửa từ các nhà máy lọc dầu của Nga".

Bài đăng này được coi là phản hồi lại một thông điệp được Bộ Quốc phòng Nga công bố trước đó, trong đó có hình ảnh máy bay không người lái tấn công Shahed và dòng chú thích: "Giống như tuyết trên đầu bạn".

Thông điệp của Nga dường như ám chỉ đến các cuộc tấn công tiếp theo vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong mùa Đông, thời điểm Nga liên tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở sản xuất điện và sưởi ấm.

Việc đề cập đến "đóng băng" cũng diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về khả năng ngừng bắn được nối lại. Tuy nhiên, bài đăng của Nga dường như ám chỉ rằng có thể tiếp tục hoặc tăng cường các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng của Ukraine.

Tuy nhiên, Lực lượng vũ trang Ukraine đã đáp trả bằng một lời cảnh báo trực tiếp nhắm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga.

Quân đội Ukraine không cung cấp thông tin chi tiết về bất kỳ cuộc tấn công nào đã được lên kế hoạch hoặc xác định các mục tiêu tiềm năng cụ thể.

Bác bỏ các nỗ lực ngừng bắn

Cũng theo Kyiv Post mới đây đưa tin, Ukraine đã đề xuất với Nga thông qua một bên thứ ba, về việc cùng ngừng các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Biển Đen. Các quan chức Nga cho biết họ chưa nhận được bất kỳ đề xuất chính thức nào.

Theo Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cũng đã kêu gọi Ukraine và Nga xây dựng một cơ chế tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền ở Biển Đen.

Tuy nhiên, hôm 14/8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ đề xuất ngừng giao tranh dọc theo đường ranh giới hiện tại.

Nhà ngoại giao Nga cũng đe dọa sẽ có cách tiếp cận "cứng rắn" hơn từ phía Nga và tuyên bố sẽ tìm cách phá hủy mọi thứ mà ông mô tả là sự hỗ trợ cho bộ máy quân sự của Ukraine từ phương Tây.

Những tuyên bố mới nhất từ cả hai phía được đưa ra trong bối cảnh Ukraine và Nga tiếp tục phát tín hiệu rằng năng lượng và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác có thể vẫn là mục tiêu trọng tâm khi cuộc chiến bước vào mùa Đông mới.

Tags

Ukraine

Nga

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