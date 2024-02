Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Trao đổi với báo chí nhân dịp đầu xuân năm mới Tết Giáp Thìn 2024, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, năm 2024, lực lượng Công an sẽ tiếp tục phương châm kết hợp chặt chẽ giữa "phòng ngừa và tấn công tội phạm", thực hiện nhiệm vụ này tích cực hơn, khẩn trương hơn, quyết liệt hơn; không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, không để các nhóm nhỏ thành các ổ nhóm tội phạm lớn hơn hoặc các đường dây, tổ chức tội phạm.

Bộ Công an là Bộ đầu tiên tham mưu trình Quốc hội thông qua 5 luật trong 1 năm

Thưa Bộ trưởng năm 2023 đã khép lại, nhìn lại kết quả công tác Công an trong năm vừa qua Bộ trưởng tâm đắc nhất điều gì?

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an: Năm 2023 là một năm có rất nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xu hướng chung là khó khăn tăng lên.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên sát sao của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp; sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân, toàn lực lượng Công an nhân dân đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đúng như yêu cầu mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị của Đảng ủy Công an Trung ương tổng kết công tác năm 2022 đã đặt ra, đó là “năm sau cao hơn năm trước, năm 2023 tốt hơn, cao hơn năm 2022”.

Đã có rất nhiều dấu ấn trong kết quả các mặt công tác công an được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân đồng tình, ủng hộ. Bao trùm nhất đó là, giữ vững an ninh quốc gia, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, trật tự, kỷ cương, tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng đối ngoại của đất nước; người dân được sống cuộc sống bình yên, an ninh, an toàn, lành mạnh hơn.

Công tác nắm tình hình, tham mưu, dự báo chiến lược là điểm sáng. Qua việc nắm vững tình hình thế giới, khu vực, đối tác, đối tượng, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp, lực lượng Công an đã có những đóng góp quan trọng trong những thành tựu có tính bước ngoặt về đối ngoại, điểm sáng về phát triển kinh tế năm 2023 của đất nước.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, lực lượng Công an không chỉ phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ cơ sở; mà còn tiếp tục củng cố vành đai an ninh từ xa, giải quyết các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh từ ngoài biên giới lãnh thổ.

Đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao. Gương mẫu, đi đầu trong xây dựng Chính phủ điện tử, hoàn thành 224/224 dịch vụ công, tỷ lệ hồ sơ xử lý qua dịch vụ công trực tuyến đạt trên 85%, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai thiết thực, gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, hỗ trợ nhà ở, tạo cơ hội an cư cho hàng ngàn hộ nghèo, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

Công tác hoàn thiện pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, tạo dấu ấn đột phá, vượt chỉ tiêu pháp lệnh của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ giao. Trong lịch sử Quốc hội, Bộ Công an là Bộ đầu tiên tham mưu trình Quốc hội thông qua 05 luật trong 01 năm, đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp bách, phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tiếp tục thể hiện rõ nét vai trò gương mẫu, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trước hết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong nội bộ và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Tổ chức bộ máy bên trong của ngành Công an tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiếp tục giảm 300 đơn vị cấp phòng, 1.300 đơn vị cấp đội; đồng thời nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là tại cơ sở.

Liên tiếp điều tra, xử lý nhiều đường dây tội phạm tham nhũng, kinh tế lớn

Năm 2023, hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm đã để lại những dấu ấn nổi bật, đặc biệt là việc đánh đúng, đánh trúng nhiều đường dây tội phạm tham nhũng, kinh tế góp phần quan trọng củng cố niềm tin của Nhân dân, lập lại kỷ cương trong công tác quản lý kinh tế, xã hội, xin Bộ trưởng chia sẻ rõ hơn về vấn đề này?

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an: Tiếp tục phát huy kết quả của các năm trước đây, năm 2023 công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được lực lượng Công an nhân dân triển khai không ngừng, không nghỉ, quyết liệt hơn, đồng bộ hơn, xuyên suốt hơn, đã kiểm soát được sự gia tăng tội phạm một cách căn bản và bền vững hơn.

Trong đó, liên tiếp nhiều đường dây tội phạm tham nhũng, kinh tế lớn được Bộ Công an điều tra, xử lý với hơn 4.400 vụ, hơn 6.300 đối tượng phạm tội về kinh tế; hơn 800 vụ, gần 2.300 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ, tăng cả về số vụ và số đối tượng so với năm 2022.

Qua đó thu hồi được nhiều hơn tài sản cho Nhà nước, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phòng chống, tham nhũng, tiêu cực tiến tới “không dám”, “không thể”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng.

Những kết quả trên cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng Công an đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm; luôn tuyệt đối trung thành, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm đưa các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và với lực lượng Công an nhân dân.

Mục tiêu là tấn công trấn áp các loại tội phạm, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh không tội phạm, không tệ nạn xã hội, phục vụ cuộc sống an toàn, hòa bình, hạnh phúc cho mọi người dân.

Quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm; không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn

Với phương châm lấy phòng ngừa làm trọng, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với tấn công, đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm, năm 2024 lực lượng Công an sẽ cụ thể hóa nội dung này như thế nào?

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an: Năm 2024, mọi chỉ dấu đều cho thấy những thách thức về an ninh trật tự gia tăng, đặt ra yêu cầu ngày càng cao, áp lực ngày càng lớn đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Việc kết hợp chặt chẽ giữa “phòng ngừa và tấn công tội phạm” tiếp tục là phương châm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2024 và sẽ được thực hiện tích cực hơn, khẩn trương hơn, quyết liệt hơn.

Lực lượng Công an tiếp tục chủ động nhận diện, phân tích, đánh giá đúng tình hình, quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm. Kịp thời phát hiện từ sớm, xử lý ngay từ khi phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, không để các nhóm nhỏ thành các ổ nhóm tội phạm lớn hơn hoặc các đường dây, tổ chức tội phạm.

Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân trong phòng, chống tội phạm; tập trung nghiên cứu tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, coi trọng và phát huy tối đa các biện pháp khoa học, công nghệ; tăng cường trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, nâng cao chất lượng điều tra; đấu tranh, bắt giữ, xử lý triệt để các đường dây, tổ chức phạm tội, đối tượng chủ mưu, cầm đầu theo quy định của pháp luật. Qua đó tiếp tục kéo giảm tội phạm một cách bền vững, thực chất, không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc xã hội.

