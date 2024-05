Đại tướng Tô Lâm: "Buổi diễu binh đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế"

Ngay sau khi Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ thành công tốt đẹp, sáng 07/5/2024, Bộ Công an đã tổ chức Lễ Tổng kết công tác tổ chức lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm.

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự, phát biểu chỉ đạo, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, tham gia diễu binh, diễu hành, đóng góp tích cực vào thành công chung của chuỗi các sự kiện Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Các khối diễu binh, diễu hành của lực lượng Công an nhân dân tại Lễ tổng kết. Ảnh: Bộ Công an

Báo cáo tại buổi tổng kết nêu rõ: Bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất, "vượt nắng thắng mưa", 11 khối tham gia diễu binh, diễu hành của lực lượng Công an nhân dân, với hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ tham gia, đã để lại những ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng nhân dân, bạn bè du khách quốc tế; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao.

Phát biểu tại Lễ Tổng kết, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm đã thành công tốt đẹp, dư âm của cuộc diễu binh, diễu hành đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết dân tộc.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân tham gia diễu binh, diễu hành. Ảnh: Bộ Công an

Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các hệ lực lượng đạt được. Đặc biệt biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong Tiểu ban tổ chức diễu binh, diễu hành của Bộ Công an, Văn phòng Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Học viện Cảnh sát nhân dân, Công an tỉnh Điện Biên và hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia các khối diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm.

Sau buổi tổng kết, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các hệ lực lượng tiếp tục tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân và du khách quốc tế đến địa bàn thành công tốt đẹp; Công an tỉnh Điện Biên và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động họp bàn, rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện, đề ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; chuẩn bị tốt nhất cho các sự kiện trọng đại của đất nước, các ngày lễ lớn vào năm 2025 như: Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9, Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng đề nghị, các đơn vị tổ chức rà soát, đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ tham gia các khối diễu binh, diễu hành và công tác phục vụ đảm bảo theo đúng quy định; sắp xếp để cán bộ, chiến sĩ nghỉ ngơi, tham quan các di tích lịch sử tại tỉnh Điện Biên, trở về đơn vị, yên tâm công tác. Các đơn vị có phương án di chuyển cho cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo tuyệt đối an toàn, kiểm soát tốt các phương tiện, công cụ hỗ trợ chặt chẽ, đúng quy định...

Những hình ảnh đẹp của các lực lượng Công an nhân dân tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sáng 7/5:

Khối nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông. Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh. Ảnh: Phong Sơn

Khối nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông diễu hành trên đường phố TP Điện Biên. Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh. Ảnh: Phong Sơn

Khối nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm. Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh. Ảnh: Phong Sơn

Khối nam chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm. Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh. Ảnh: Phong Sơn

Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh. Ảnh: Phong Sơn