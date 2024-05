Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ

Diễn biến chính buổi lể diễu binh, diễu hành lịch sử

3:30

Ngay từ 3h30 sáng ngày 7/5, hàng nghìn người dân, du khách đã đổ về các tuyến đường trung tâm TP Điện Biên và Sân vận động tỉnh Điện Biên để đón chờ sự kiện trọng đại: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Lễ kỷ niệm với quy mô cấp Nhà nước lớn nhất trừ trước đến nay tại Điện Biên Phủ, vì vậy người dân, du khách đều muốn có mặt từ sớm để hòa vào không khí thiêng liêng của dân tộc, của đất nước.

Các lực lượng công an giao thông, an ninh, cảnh sát cơ động, kiểm soát quân sự cũng có mặt từ sớm để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Người dân tập trung tại các con phố lớn ở TP Điện Biên chờ đoàn diễu binh, diễu hành đi qua sáng 7/5.

Ngồi trật tự trên vỉa hè chờ đón đoàn biễu bình, diễu hành đi qua, nhóm cựu nữ thanh niên xung phong từ Hà Nội đến Điện Biên hôm 5/5. Các bà cho Vietnamnet biết, sau khi tham quan nhiều địa danh lịch sử tại đây, họ đã hầu như thức trắng đêm, háo hức chờ đợi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Niềm vui, sự xúc động của người dân và du khách vào sáng nay dường như tái hiện lại không khí đón tin chiến thắng Điện Biên Phủ 70 năm trước.

4:15

Các khối tham gia lễ kỷ niệm tại sân vận động xếp hàng lần lượt vào sân. Và Thị Mai Thu (dân tộc Mông, lớp 10A3, Trường PTDT nội trú tỉnh Điện Biên) chia sẻ niềm vui mừng được đại diện cho học sinh tham gia khối vẫy cờ hoa.

"Tập luyện không vất vả lắm đâu, 70 năm mới có một lần nên em rất hào hứng. Bình thường sơ duyệt, tổng duyệt thì chúng em phải đến từ 3h sáng để xếp hàng. Hôm nay là lễ chính thức, hồi hộp lắm nhưng sẽ cố gắng tập trung vẫy cờ vẫy hoa, tươi nét mặt để thể hiện được tinh thần yêu nước" - Thu nói với Tuổi Trẻ.

Hàng tháng tập luyện miệt mài của các lực lượng

Theo kế hoạch, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) chính thức diễn ra lúc 7h45 ngày 7/5 tại Sân Vận động tỉnh Điện Biên, nhưng để có những màn diễu binh, diễu hành đẹp, trang trọng, nhuần nhuyễn, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội đã miệt mài tập luyện hàng tháng trời tại TP Hà Nội, TP Điện Biên Phủ và nhiều lần hợp luyện rồi sơ duyệt, tổng duyệt không quản ngại vất vả.

Hình ảnh các lực lượng công an, quân đội hợp luyện. Ảnh: Phong Sơn

Hình ảnh các chiến sĩ luyện tập, tổng duyệt với dàn pháo 105. CLIP: Phong Thanh

Trong Thông cáo báo chí các hoạt động trọng tâm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày Lễ kỷ niệm dự kiến sẽ có sự tham dự của Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố và đại biểu tỉnh Điện Biên khoảng 900 đại biểu.

Tính đến ngày 16/4/2024, có 270 đại biểu quốc tế, phóng viên báo chí nước ngoài xác nhận tham dự, gồm" Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamose Chanyalath; Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun; Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp Sébastien Lecornu và Quốc vụ khanh phụ trách về Cựu chiến binh và Ký ức chiến tranh của Pháp,..



Những hình ảnh đội trực thăng cùng 12.000 người oai hùng tập tuyện tại Điện Biên những ngày qua. CLIP: Phong Thanh

Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"

Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu ngày 13/3/1954 kết thúc ngày 7/5/1954 diễn ra trong 56 ngày đêm chiến đấu gian khổ và anh dũng, là thắng lợi quân sự lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và nhân dân ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp bàn bạc hoạch định đường lối mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, 1954. Ảnh: Trung tâm lưu trữ Quốc gia

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” khẳng định bản lĩnh, sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam và sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Bộ đội chiến sĩ hò reo trên xác máy bay địch bị pháo binh ta bắn rơi, tháng 5/1954. Ảnh: Trung tâm lưu trữ Quốc gia

Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava, giáng đòn chí mạng vào âm mưu xâm lược của thực dân Pháp, tạo lợi thế trên mặt trận đấu tranh ngoại giao ở Hội nghị Giơnevơ, kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp của Nhân dân Việt Nam.

Tướng Đờ Cát tơ ri (de Castries) cùng các sĩ quan Pháp ra hàng, 1954. Ảnh: Trung tâm lưu trữ Quốc gia

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "Chiến thắng Điện Biên Phủ như là một mốc son chói lọi bằng vàng của lịch sử"; "Đó là thắng lợi vĩ đại của Nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới". Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, cần tiếp tục được phát huy, lan tỏa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay và mai sau.

Trên nóc hầm Đờ Cát tơ ri (de Castries), tháng 5/1954. Ảnh: Trung tâm lưu trữ Quốc gia