Đây là sự quan tâm, động viên sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với lực lượng Cảnh vệ; là nguồn động viên tinh thần to lớn để cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vững vàng nơi tuyến đầu, giữ vững thế trận An ninh Nhân dân, đón Xuân mới với quyết tâm mới, khí thế mới.
Đại tướng Phan Văn Giang thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh Cảnh vệ
Minh Đức |
Ngày 14/2, nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an).
