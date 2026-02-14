HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Đại tướng Phan Văn Giang thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Minh Đức |

Ngày 14/2, nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an).

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và biểu dương tinh thần sẵn sàng chiến đấu, ý thức trách nhiệm, sự mưu trí, bản lĩnh và tinh thần tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng yếu và các sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời Chúc mừng năm mới an khang, mạnh khỏe, hạnh phúc, đồng thời mong muốn toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, chủ động nắm chắc tình hình, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Đây là sự quan tâm, động viên sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với lực lượng Cảnh vệ; là nguồn động viên tinh thần to lớn để cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vững vàng nơi tuyến đầu, giữ vững thế trận An ninh Nhân dân, đón Xuân mới với quyết tâm mới, khí thế mới.

