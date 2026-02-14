Đại tướng Phan Văn Giang thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và biểu dương tinh thần sẵn sàng chiến đấu, ý thức trách nhiệm, sự mưu trí, bản lĩnh và tinh thần tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng yếu và các sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.