Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Chiều 8/7, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Trọng Đức).

Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Nghệ An tại cuộc làm việc, tỉnh có 82km bờ biển, hơn 468km đường biên giới với 21 xã biên giới, tiếp giáp 3 tỉnh của Lào. 6 tháng đầu năm GRDP của tỉnh ước đạt 9,65%, xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Nửa đầu năm 2026, công tác quân sự, quốc phòng địa phương, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được địa phương triển khai đồng bộ, nghiêm túc. Các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp nắm chắc tình hình tuyến biên giới , tuyến biển, địa bàn trọng điểm, không để bị động, bất ngờ.

Đại tướng Phan Văn Giang tại buổi làm việc. (Ảnh: Trọng Đức).

Thời gian tới, tỉnh Nghệ An tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu GRDP năm 2026 từ 10,5-11,5%. Tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, khu vực phòng thủ xã, phường vững chắc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của tỉnh Nghệ An trong phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân và đặc biệt là nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyên Khánh).

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý tỉnh Nghệ An cần triển khai quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ , hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh tập trung chỉ đạo việc lấy mẫu giám định ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang.