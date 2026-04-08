Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Anh Văn |

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2021-2026, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 8/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Trong đó, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2021-2026 được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Trưởng thành trong Quân đội, ông Phan Văn Giang từng giữ nhiều chức vụ như: Phó Tư lệnh về Quân sự Quân đoàn 1, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 1, Tư lệnh Quân đoàn 1, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Tư lệnh Quân khu 1, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Ông Phan Văn Giang được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào tháng 4/2021.

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

