‏Từ những thiết kế thanh lịch đến các mẫu đồng hồ thể thao cá tính, Black Friday 2026 tại Đăng Quang Watch mang đến danh mục sản phẩm đa dạng cùng mức ưu đãi lên đến 50%. ‏

‏Đáng chú ý, chương trình còn có sự tham gia của nhiều thương hiệu cao cấp, tạo nên sức hút đặc biệt cho mùa mua sắm lớn nhất năm.‏

‏Được đầu tư quy mô và đa dạng về sản phẩm, Black Friday 2026 là một trong những chương trình mua sắm đáng chú ý nhất trong năm tại Đăng Quang Watch. Đây không chỉ là dịp để khách hàng lựa chọn những mẫu đồng hồ yêu thích với mức giá tốt hơn mà còn là cơ hội khám phá nhiều thiết kế nổi bật từ các thương hiệu danh tiếng trên thị trường.‏

‏Điểm nhấn đặc biệt của chương trình năm nay chính là sự góp mặt của nhiều thương hiệu đồng hồ cao cấp trong danh sách ưu đãi như thương hiệu Epos và Atlantic. Vốn được biết đến với giá trị thương hiệu, chất lượng chế tác và phong cách thiết kế riêng biệt, những dòng đồng hồ này không thường xuyên xuất hiện trong các chương trình giảm giá. Vì vậy, việc các thương hiệu cao cấp cùng tham gia Black Friday tại Đăng Quang Watch mang đến sức hút khác biệt, mở ra cơ hội tiếp cận những sản phẩm đẳng cấp với chi phí sở hữu tối ưu hơn.‏

‏Bên cạnh phân khúc cao cấp, khách hàng còn có thể khám phá danh mục sản phẩm phong phú đến từ nhiều thương hiệu đồng hồ nổi tiếng như Philippe Auguste, Diamond D, Aries Gold, Jacques Lemans, Tsar Bomba... với đa dạng kiểu dáng và phong cách. Từ những thiết kế thanh lịch, sang trọng phù hợp với môi trường công sở đến các mẫu thể thao mạnh mẽ, cá tính, mỗi chiếc đồng hồ đều mang dấu ấn riêng, đáp ứng đa dạng sở thích và nhu cầu sử dụng.‏

‏Không chỉ là dịp để làm mới phong cách hay nâng cấp bộ sưu tập cá nhân, Black Friday còn là thời điểm thích hợp để lựa chọn những món quà ý nghĩa dành tặng người thân, bạn bè và đối tác. Một chiếc đồng hồ chính hãng với thiết kế tinh tế không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ mà còn là món quà mang giá trị sử dụng và ý nghĩa lâu dài.‏

‏Song hành cùng chương trình ưu đãi, Đăng Quang Watch khẳng định uy tín với hơn 70 showroom trên toàn quốc và kênh mua sắm trực tuyến tiện lợi. Không chỉ đồng hồ, các dòng kính mắt thời trang cũng có nhiều ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng được trải nghiệm sản phẩm, tư vấn tận tình, an tâm với cam kết 100% chính hãng và chính sách bảo hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, nhiều phần quà giá trị như nước hoa, kính mát, bút ký… cũng đang chờ đón khách hàng.‏

‏Với mức giảm lên đến 50%, sự góp mặt của nhiều thương hiệu đồng hồ danh tiếng, đặc biệt là các dòng sản phẩm cao cấp, Black Friday 2026 hứa hẹn trở thành mùa mua sắm không thể bỏ lỡ tại Đăng Quang Watch. Chương trình ưu đãi lớn nhất năm là cơ hội đáng giá để khách hàng sở hữu những thiết kế yêu thích và trải nghiệm mua sắm đồng hồ chính hãng với nhiều lợi ích hấp dẫn.‏

‏Đừng bỏ lỡ tuần lễ Black Friday 2026 với những ưu đãi đặc biệt chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn. Khách hàng có thể ghé thăm hệ thống showroom Đăng Quang Watch trên toàn quốc hoặc truy cập website chính thức để khám phá sản phẩm và cập nhật chương trình.‏

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