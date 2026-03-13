Vài tuần trước, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã thành lập một lực lượng tấn công gồm các đơn vị hỗn hợp được tổ chức thành các trung đoàn xung kích. Lực lượng này được giao nhiệm vụ tiến hành một cuộc phản công ở phía Đông vùng Zaporizhzhia.

Sau đó, giới chính khách và truyền thông Ukraine đã tuyên truyền rầm rộ về những thắng lợi của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong cuộc phản công ở tỉnh Zaporizhzhia phía Nam đất nước, nhưng đã có những thông tin từ chính người Ukraine phản bác lại những tuyên bố này.

Theo phát biểu của Đại tá Anatoliy Kozel (được biết đến với biệt danh “Kupol”), cựu sĩ quan chỉ huy cấp tiểu đoàn của Lữ đoàn 53 và Lữ đoàn 46 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, những tuyên bố của giới lãnh đạo nước này về những thành công lớn ở khu vực Zaporizhzhia là không đúng sự thật.

Viên sĩ quan này nổi tiếng sau khi trả lời phỏng vấn Washington Post hồi tháng 3/2023, nêu bật sự thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu của Quân đội Ukraine và sự chênh lệch giữa lính cũ với tân binh, khiến những binh lính có kinh nghiệm chiến đấu hầu hết đã chết hoặc bị thương trước đó 6 tháng.

Ông Anatoliy Kozel cho biết, Lực lượng Vũ trang Ukraine thậm chí còn không đạt được thành công về mặt chiến thuật, chứ đừng nói đến chiến lược.

“Không có thay đổi lớn nào ở mặt trận phía Đông, mọi thứ vẫn không thay đổi đáng kể đối với Ukraine. Chúng tôi chưa tạo ra được lực lượng tấn công nào, việc huy động lực lượng không khả quan, không có thêm binh lính, việc huấn luyện cũng không được cải thiện”, Kozel chỉ ra.

Ông nói thêm rằng, cả hai bên hiện đang tiến hành các hành động phản công ở khu vực này của mặt trận phía Đông.

Theo vị cựu chỉ huy lữ đoàn, tuyên bố của các chính trị gia Ukraine không có bất cứ lời nào là sự thật. Quân đội Ukraine không đạt được bất kỳ thành công nào về mặt chiến thuật, chứ đừng nói đến chiến lược.

Lực lượng vũ trang Ukraine chỉ chiếm được những khu định cư nằm trong “vùng xám”, nơi quân Nga chỉ có các đơn vị riêng lẻ xâm nhập, chưa kịp củng cố vị trí.

Hơn nữa, Quân đội Ukraine cũng chỉ có thể ngăn chặn được lực lượng Nga đạt được thêm thành công chứ không có khả năng phản công lớn.

Giới truyền thông trung lập ở Ukraine chỉ ra, chỉ sau vài ngày giao tranh, Lực lượng vũ trang Ukraine đã phải gánh chịu những tổn thất nặng nề mà trong chiến dịch phản công này, con số thiệt mạng đã lên tới khoảng 20.000 quân.

Trong khi đó, Lực lượng Vũ trang Nga đã bắt đầu phá hủy các tuyến đường hậu cần của lực lượng phòng thủ tại thành phố Orikhiv, thành trì chính của lực lượng Ukraine ở phía Nam vùng Zaporizhzhia, nhằm chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công đánh chiếm thành phố này.