Đại tá Trần Văn Quang giữ chức Phó Giám đốc Công an Hà Nội

Đại tá Trần Văn Quang - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội và biệt phái đến công tác tại Ban Tổ chức Trung ương.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Văn Quang.

Ngày 29/9, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Trần Văn Quang - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và biệt phái đồng chí đến công tác tại Ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội chúc mừng Đại tá Trần Văn Quang; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác và những đóng góp của đồng chí đối với lực lượng Công an nhân dân, Công an Thủ đô.

"Đại tá Trần Văn Quang được bổ nhiệm và biệt phái tiếp tục thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo các cấp đối với đội ngũ cán bộ Công an Thủ đô; đồng thời tạo điều kiện để đồng chí phát huy kinh nghiệm, năng lực, đóng góp vào công tác tham mưu chiến lược về tổ chức xây dựng Đảng", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng các đồng chí trong Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Văn Quang.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị Đại tá Trần Văn Quang tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, sự công tâm, liêm chính; chấp hành nghiêm nguyên tắc, kỷ luật công tác; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu; đổi mới phương pháp, tác phong làm việc theo hướng chủ động, khoa học, quyết liệt, sâu sát và trách nhiệm đến cùng với công việc.

Đồng thời đề nghị Đại tá Trần Văn Quang chủ động học hỏi, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, phân công của lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; vận dụng kinh nghiệm thực tiễn, khả năng nghiên cứu, xây dựng thể chế để tham mưu những đề xuất có chiều sâu, sát thực tế, có tính khả thi; lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo trách nhiệm và sự cống hiến; cầu thị, tôn trọng, lắng nghe; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cán bộ biệt phái, duy trì phối hợp với Công an TP Hà Nội.

Đại tá Trần Văn Quang - tân Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Văn Quang nhấn mạnh, được rèn luyện tại Công an TP Hà Nội, đơn vị có bề dày truyền thống với 4 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nơi có đội ngũ cán bộ tinh thông, sắc bén, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, là điều kiện quý báu để đồng chí học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Đại tá Trần Văn Quang khẳng định, việc được biệt phái đến công tác tại Ban Tổ chức Trung ương, cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, là niềm vinh dự lớn lao; đồng thời là kết quả của quá trình rèn luyện, trưởng thành trong hơn 6 năm được Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Hà Nội quan tâm đào tạo, bồi dưỡng.