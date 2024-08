Sáng 12/8, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, đến nhận và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đại tá Trần Văn Phúc đảm nhiệm cương vị mới thay người tiền nhiệm là Thiếu tướng Đinh Văn Nơi được điều động làm Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Đại tá Trần Văn Phúc được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh)

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng công bố Quyết định về việc chỉ định Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Trần Văn Phúc sinh năm 1978, quê quán huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Tháng 9/2021, ông Trần Văn Phúc khi đó làm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Bộ Công an) được điều động, bổ nhiệm đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Chiều 31/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá cho ông Trần Văn Phúc - Giám đốc Công an tỉnh.