Thiếu tướng Đinh Văn Nơi làm cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Ngày 12/8, tại TP Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an tổ chức lễ công bố, thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đến nhận và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Văn Phúc (46 tuổi, quê quán huyện Đông Anh, TP Hà Nội) Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đến nhận và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ công bố, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi và Đại tá Trần Văn Phúc được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ công tác mới. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm ghi nhận thành tích các đồng chí đã đạt được trong thời gian qua góp phần tích cực vào kết quả công tác đảm bảo ANCT, TTATXH tại các địa phương.



Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Ghi nhận những đóng góp của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi và Đại tá Trần Văn Phúc trong thời gian công tác tại Quảng Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Thị Minh Thanh nhấn mạnh, Quảng Ninh có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh của Tổ quốc, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn tích cực, chủ động có các chủ trương, biện pháp đồng bộ, hiệu quả trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia; chủ động nhận diện, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống.

Quan tâm, ưu tiên đầu tư, hỗ trợ nguồn lực lớn xây dựng trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi (48 tuổi, quê phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), Tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Năm 1993, ông nhập ngũ tại Tiểu đoàn Tây Đô, một đơn vị quân đội chủ lực của tỉnh Cần Thơ cũ. Đến năm 1998, ông chuyển sang công tác tại Công an TP Cần Thơ. Năm 2016, ông được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ và là Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ. Ngày 27/6/2020, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ngày 31/8/2022, ông được trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1/9/2022.