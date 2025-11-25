Đại tá quân đội được bổ nhiệm Phó Giám đốc Nhà hát Chèo, làm thần tượng tuổi 50 có đến 8 concert cháy vé

NSND Tự Long đang ở giai đoạn rực rỡ của sự nghiệp: vừa là Đại tá Quân đội, vừa là nghệ sĩ Chèo hàng đầu, vừa là gương mặt giải trí quen thuộc suốt hơn hai thập kỷ. Ở tuổi 50, NSND Tự Long vẫn giữ sức hút đáng kinh ngạc, trở thành “thần tượng lớn tuổi” hiếm có khi góp mặt trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

NSND Tự Long đang ở giai đoạn rực rỡ của sự nghiệp

Sinh năm 1973 tại Bắc Ninh trong một gia đình có truyền thống Chèo và Quan họ, Tự Long tưởng như sớm theo nghệ thuật nhưng hành trình của anh lại bắt đầu từ những điều rất đời. Anh học Trung cấp Xây dựng, từng làm thợ mộc, phụ hồ, lơ xe, xe ôm, trải qua đủ nghề tay chân trước khi bước hẳn vào con đường sân khấu. Sau khi tốt nghiệp Khoa Chèo của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Tự Long về Nhà hát Chèo Việt Nam rồi trở thành thành viên Đoàn Chèo Tổng cục Hậu cần vào năm 1999. Từ những vai diễn nhỏ, Tự Long gắn bó trọn vẹn với nghệ thuật truyền thống, được khán giả trong giới gọi trìu mến là “Long chèo”.

Tài năng của Tự Long nhanh chóng được ghi nhận bằng loạt thành tích chuyên môn. Anh sở hữu khoảng 13 huy chương vàng, bạc từ các kỳ liên hoan Chèo lớn nhỏ. Năm 2014, anh trở thành Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, được phong hàm Đại tá vào năm 2020 và đến năm 2024 chính thức giữ chức Giám đốc nhà hát. Ở tuổi 43, anh đã được phong NSND.

NSND Tự Long vừa là Đại tá quân đội, vừa giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Chèo

Dù có gốc rễ sâu trong nghệ thuật truyền thống, tên tuổi Tự Long lại bật lên mạnh mẽ nhờ lĩnh vực hài kịch. Gặp nhau cuối tuần và sau đó là Táo Quân là bước ngoặt giúp anh trở thành nghệ sĩ quốc dân. Năng lực hát Chèo, Hát Văn, Quan họ hay Cải lương của anh khiến nhiều tiết mục trở nên độc nhất và trở thành “đặc sản” mỗi mùa Táo Quân.

Mảnh ghép không thể thiếu của Táo Quân

Không chỉ diễn xuất, Tự Long còn là đạo diễn Chèo, dàn dựng nhiều vở diễn được đánh giá cao. Nhiều năm gần đây, anh tiếp tục chứng minh bản thân không chịu đứng yên khi xuất hiện trong show thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đây là một trong những cú “rẽ hướng” táo bạo nhất trong sự nghiệp của anh, bởi lần đầu tiên, một NSND, đồng thời là Đại tá quân đội xuất hiện trong sân chơi âm nhạc trẻ trung, cạnh tranh và đòi hỏi thể lực cao.

Sự xuất hiện của anh trong chương trình tạo nên dấu ấn rất riêng. Anh mang văn hóa truyền thống vào những sân khấu hiện đại, đặc biệt là tiết mục Trống Cơm kết hợp SOOBIN và Cường Seven, nơi chất liệu Chèo và Hát Văn hòa trộn với EDM một cách mạch lạc và văn minh. Và đúng như anh khẳng định: “Văn hóa là bản chất, là cội nguồn, là dân tộc”, tinh thần ấy xuất hiện ở mọi sân khấu mà anh bước lên.

Tự Long trở thành một trong những gương mặt đem lại sức nóng đặc biệt cho chuỗi concert Chông Gai

Trong quá trình ghi hình, Tự Long vẫn phải di chuyển liên tục giữa Hà Nội và TP.HCM để kịp lịch tập luyện, trong khi vẫn đảm nhiệm công việc quản lý tại Nhà hát Chèo Quân đội. Khoảnh khắc anh rơi nước mắt và quỳ lạy cảm ơn khán giả dưới mưa trong đêm concert cũng trở thành hình ảnh được lan truyền mạnh mẽ. Một nghệ sĩ kỳ cựu nhưng luôn cúi đầu trước công chúng - điều ấy giải thích vì sao anh vẫn được yêu thương suốt nhiều năm qua.

Tự Long trở thành một trong những gương mặt đem lại sức nóng đặc biệt cho chuỗi concert Chông Gai. Riêng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tổ chức 8 đêm diễn lớn tại Hà Nội và TP.HCM, mỗi đêm thu hút hàng nghìn đến hàng chục nghìn khán giả, luôn trong tình trạng cháy vé.

Hành trình của NSND - Đại tá Tự Long là minh chứng rằng nghệ thuật truyền thống có thể sống mạnh mẽ trong đời sống hiện đại

Hành trình của NSND - Đại tá Tự Long là minh chứng rằng nghệ thuật truyền thống có thể sống mạnh mẽ trong đời sống hiện đại nếu nghệ sĩ thực sự muốn làm mới và lan tỏa nó. Anh không chỉ giữ gìn mà còn làm mới Chèo bằng cách đưa nó vào đời sống giải trí, làm quen thuộc hơn với người trẻ. Ở tuổi 50, anh vẫn có concert cháy vé, đứng trên sân khấu với tinh thần nhiệt huyết và bền bỉ với nghệ thuật. Một người nghệ sĩ vừa giữ trọn bản sắc, vừa không ngừng tiến lên - đó là lý do NSND Tự Long luôn có sức hút bền vững trong lòng khán giả suốt hơn hai thập kỷ.