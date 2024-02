Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra.



Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh điều tra, Thiếu tướng Hoàng Văn Hà chúc mừng Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng được lãnh đạo Bộ tin tưởng, giao nhiệm vụ và điều động giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra.

Thiếu tướng Hoàng Văn Hà cho biết, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng đã có 20 năm công tác tại Cục An ninh điều tra, trong đó có hơn 9 năm giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng, gần 7 năm giữ chức vụ trưởng phòng. Sau đó, Đại tá Hưng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu…

Ở mỗi vị trí công tác, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đã được lãnh đạo các cấp tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, tân Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP

Thiếu tướng Hoàng Văn Hà, Cục trưởng Cục An ninh điều tra nhấn mạnh: Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng có bản lĩnh chính trị vững vàng, được tôi luyện, trưởng thành từ thực tiễn công tác, chiến đấu và đã kinh qua nhiều vị trí công tác; có phẩm chất, trình độ, năng lực và kết quả công tác nổi trội.

Việc lãnh đạo Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đối với cá nhân ông Hưng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục An ninh điều tra và các đồng chí, đồng đội đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ và ghi nhận sự phấn đấu trong công tác.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa trong công tác, giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.