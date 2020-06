Công bố điều động, bổ nhiệm tân Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Bắc Kạn

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Viết Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đến nhận và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu; thông báo quyết định về việc điều động Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn.



Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Viết Giang giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã chúc mừng và ghi nhận đánh giá cao đóng góp các đồng chí Đại tá Hà Văn Tuyên và Đại tá Nguyễn Viết Giang. Đây là những đồng chí được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm, trưởng thành từ cơ sở, từng kinh qua nhiều vị trí công tác trong lực lượng CAND, có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường kiên định, mẫn cán với công việc.

Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chức mừng Đại tá Hà Văn Tuyên được điều động và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn .

Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng hai đồng chí Đại tá Nguyễn Viết Giang và Đại tá Hà Văn Tuyên trên cương vị mới, sẽ tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm, truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an hai tỉnh Lai Châu và Bắc Kạn phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác Công an, góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Trước mắt là chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Viết Giang và Đại tá Hà Văn Tuyên.

Đồng chí Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Hà Văn Tuyên và đồng chí Đại tá Nguyễn Viết Giang.

Phát biểu nhận nhiệm vụ Đại tá Nguyễn Viết Giang, tân Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Lai Châu đã tin tưởng trao trọng trách mới, đồng thời xin hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực vì sự nghiệp bảo vệ ANTT, cùng tập thể Công an Lai Châu đoàn kết, kế thừa và phát huy những thành tích, kết quả, kinh nghiệm của thế hệ trước phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.