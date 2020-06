Nghệ An, Hà Tĩnh có tân Giám đốc Công an tỉnh

Chiều 26/6, tại Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức buổi lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Giám đốc Công an 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.



Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an đã công bố và trao quyết định điều động Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an 3 tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trước đó, Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng được điều động đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Tại buổi lễ, Thượng tá Trần Xuân Ánh - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an đã thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng tân Giám đốc Công an 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Thiếu tướng Tỏ chia sẻ và mong muốn trên cương vị công tác mới, Đại tá Võ Trọng Hải, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Đại tá Lê Khắc Thuyết tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy năng lực, sở trường; tiếp tục xây dựng mối đoàn kết trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an các tỉnh thực hiện thật tốt, chức trách nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng tân 3 Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình.

Chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Bộ công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp các cấp, các ngành giữ vững ANTT trên địa bàn. Trước mắt bảo vệ đảm bảo ANTT phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại buổi lễ, Đại tá Võ Trọng Hải bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành chức năng trong quá trình công tác đã tạo điều kiện, giúp đỡ bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, lập nhiều thành tích, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Khắc Thuyết - tân Giám đốc Công an Hà Tĩnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo của Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.